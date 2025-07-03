Промышленный кластер «Цветные и редкоземельные металлы» зарегистрирован в Томской области

В Минпромторге РФ зарегистрирован промышленный кластер «Цветные и редкоземельные металлы». Кластер объединил предприятия АО «ТГОК «Ильменит», ООО «Сибирский титан», ООО «Интергласс», ООО «ЗКПД ТДСК», ООО «Энгра».

Общий объем затрат на реализацию проектов промышленного кластера «Цветные и редкоземельные металлы» составит 6,1 млрд рублей. Численность занятых на производствах работников – 1829 человек (к 2031 г.), срок реализации проектов – 2025 – 2031 годы.

Кластерообразующим предприятием является АО «ТГОК «Ильменит», который производит стекольный и кварцевый пески, кварцевую муку, ильменитовый концентрат.

АО «ТГОК «Ильменит» будет поставлять предприятию ООО «Интергласс» кварцевый стекольный песок, который является основным сырьём для производства стеклянной продукции. Благодаря кооперации производитель стекла обеспечит предприятия пищевой и технической промышленности стеклотарой емкостью от 0,1 до 1 литра. ООО «Сибирский титан» в рамках промышленного кластера организует производство пигментного диоксида титана. С помощью кварцевого песка ООО «Энгра» будет производить кремнекислотные наполнители для автомобильных шин. ООО «ЗКПД ТДСК» – тротуарные плиты для благоустройства территорий.

«Новый кластер имеет большое значение в масштабах страны, поскольку позволит обеспечить технологический суверенитет России в титановом и цирконовом концентратах. В частности, на 50 процентов закроет потребность российских производителей автомобильных шин в синтетическом диоксиде кремния, который ранее импортировался в Россию из Индии, Китая и Германии», – подчеркнул губернатор Владимир Мазур.

Напомним, в феврале в Томской области был зарегистрирован первый промышленный кластер – «Лес, лесопереработка и лесохимия». Специализированной организацией промышленных кластеров на территории региона является Фонд развития промышленности Томской области.

В настоящее время проводится масштабная работа по созданию российского промышленного кластера электроники и беспилотных технологий на территории Томской области. Данный кластер – межрегиональный. Работа по нему находится на контроле Совета Федерации Федерального собрания РФ и Минпромторга России. Кроме того, идет работа по созданию в регионе химического кластера.