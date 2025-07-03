Создан гибкий композит, преобразующий магнитные поля в электрическое напряжение

Специалисты двух российских университетов и одного НИИ создали гибкий композитный материал, способный преобразовывать магнитные поля в электрическое напряжение, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ. Разработка призвана найти применение в промышленности. Результаты исследования опубликованы в журнале Polymers.

"Ученые создали гибкий композитный материал на основе полимеров и наночастиц феррита кобальта, способный преобразовывать магнитные поля в электрическое напряжение. Такое преобразование может использоваться при создании датчиков, беспроводных устройств и систем сбора энергии, способных работать, используя окружающие магнитные поля, а не электричество", - отметили в пресс-службе.

В современной электронике, как напомнили ученые, востребованы материалы, способные эффективно преобразовывать разные формы энергии друг в друга, например, магнитную в электрическую. Так, мультиферроики - материалы, сочетающие магнитные и электрические свойства, - используются в датчиках, системах хранения данных и устройствах для сбора энергии. В отличие от обычных электронных материалов, работающих только на электричестве, мультиферроики способны одновременно реагировать на магнитные и электрические поля, благодаря чему на их основе можно создавать более компактные и энергоэффективные устройства.

Однако большинство мультиферроиков жесткие и хрупкие, из-за чего их не используют в гибкой электронике. Поэтому ученые стремятся создать эластичные аналоги, которые сохранили бы высокую эффективность преобразования энергии. Эту задачу решили сотрудники Балтийского федерального университета им. И. Канта, МГУ им. М. В. Ломоносова и Института элементоорганических соединений им. А. Н. Несмеянова РАН.

Как и зачем это работает

За основу авторы взяли силиконовый эластомер - мягкий и эластичный полимер на основе кремнийорганических соединений. Его объединили с пленкой из поливинилиденфторида - полимера, который генерирует электрическое напряжение при деформации, например, сгибании. К этим соединениям добавили наночастицы феррита кобальта. Кроме того, ученые создали образцы с использованием наночастиц в качестве наполнителя, у которых часть ионов кобальта была заменена на цинк или никель. Это позволило настроить магнитные свойства композита.

Исследователи поместили полученные композиты в переменное магнитное поле, сила которого различалась в разных точках пространства. Под действием поля силиконовый эластомер, содержащий наночастицы, изгибался и деформировал слой поливинилиденфторида. Тот, в свою очередь, генерировал электрическое напряжение.

Оказалось, что наиболее эффективно магнитные поля в электрическое напряжение преобразует образец, в котором использованы частицы с частичным замещением ионов кобальта ионами цинка. Его эффективность оказалась в три раза выше, чем у материала, изготовленного с частицами чистого феррита кобальта, и сопоставима с некоторыми пьезоэлектрическими генераторами, используемыми в беспроводных датчиках.