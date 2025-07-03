В Новосибирске создание инжинирингового центра оценивают в 2-2,5 млрд рублей

Институт теплофизики СО РАН планирует строительство инжинирингового центра, где будут проходить испытания камер сгорания двигателей и создание сборок для атомных реакторов. Его создание оценивается в сумму около 2-2,5 млрд рублей, сообщил ТАСС директор института Дмитрий Маркович.

"Планируем строительство на территории института. Это специализированное здание, где мы будем размещать стенды для моделирования камер сгорания, сборок для атомных реакторов. Нам очень важно эту новую инфраструктуру построить", - сказал он, уточнив, что стоимость центра оценивается в сумму около 2-2,5 млрд рублей.

Институт стал обладателем гранта на 1 млрд рублей, который рассчитан на шесть лет. В эти годы планируется разработка новых технических решений для создания камер сгорания газотурбинных установок и двигателей, новых конструкций тепловыделяющих сборок для водо-водяных ядерных энергетических реакторов, включая реакторы для атомных станций малой и средней мощности для удаленных территорий в Арктике, плазмотронов большой мощности для новых эффективных технологий плазмохимии и обогащения минерального сырья. Основными индустриальными партнерами института выступают Росатом и Объединенная двигателестроительная корпорация.