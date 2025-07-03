В Якутии открылся новый угольный разрез

В Нерюнгринском районе Якутии прошло открытие нового угольного предприятия – АО «Кабактинское». Это первый угольный разрез компании СУЭК в Республике Саха – Якутии.



На первом участке добычи планируется уже в первые три года выйти на проектную мощность 750 тыс тонн высококачественного коксующегося угля марки «К» в год. В дальнейшем число участков добычи будет увеличиваться: лицензионная площадь месторождения 29,8 тыс гектар, а извлекаемые запасы составляют (по предварительным оценкам) от 1,2 до 1,7 млрд тонн.



На объекте задействованы 160 сотрудников из числа местных жителей и вахтовиков, работает более 40 единиц высокопроизводительной техники. Одновременно с производственными площадками ведется сооружение комфортабельного вахтового поселка, способного безаварийно функционировать в экстремальных погодных условиях, и технологической дороги. Проектом также предусмотрено строительство очистных сооружений карьерных вод.



Разрез расположен в 25 км от железнодорожной станции погрузки, что обеспечивает удобную логистику в направлении тихоокеанских (Ванино) и атлантических (Мурманск) портов.



В торжественной церемонии открытия разреза принял участие Глава Якутии Айсен Николаев. Он отметил, что открытие Кабактинского угольного разреза является важным событием не только для Нерюнгринского района и Якутии, но и для всей угольной отрасли России. Он подчеркнул, что в новом предприятии будут созданы рабочие места, а компания своими налоговыми платежами будет развивать экономику Нерюнгринского района и Якутии, делать жизнь людей лучше.