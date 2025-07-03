Ставропольская компания намерена создать семеноводческий центр за 15 млрд рублей
Ставропольский инвестор планирует построить семеноводческий центр в Кочубеевском округе Ставропольского края, сообщил временно исполняющий полномочия главы округа Олег Борзов журналистам в четверг.
"Проект, по самым первоначальным оценкам, на 5-7 млрд рублей. Пока мы рассматриваем возможность его размещения вблизи села Надзорного", - сказал Борзов.
Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации округа, общая сумма инвестиций в проект оценивается в 15 млрд рублей.
По словам главы округа, на базе центра будет создан плодовый питомник, где будут выращивать саженцы, "работать с семенами". Планируется создание более 100 рабочих мест.
При этом Борзов не стал уточнять название компании, планирующей реализовывать проект.
"Инвестор тоже наш ставропольский, буквально на днях мы встречались, рассматривали возможность размещения на территории, по земельным участкам", - уточнил глава округа, добавив, что начало реализации проекта намечено на этот год.