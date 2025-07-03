Ставропольская компания намерена создать семеноводческий центр за 15 млрд рублей

Ставропольский инвестор планирует построить семеноводческий центр в Кочубеевском округе Ставропольского края, сообщил временно исполняющий полномочия главы округа Олег Борзов журналистам в четверг.

"Проект, по самым первоначальным оценкам, на 5-7 млрд рублей. Пока мы рассматриваем возможность его размещения вблизи села Надзорного", - сказал Борзов.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации округа, общая сумма инвестиций в проект оценивается в 15 млрд рублей.

По словам главы округа, на базе центра будет создан плодовый питомник, где будут выращивать саженцы, "работать с семенами". Планируется создание более 100 рабочих мест.

При этом Борзов не стал уточнять название компании, планирующей реализовывать проект.