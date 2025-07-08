Энергетики занялись «производством будущего». Стартовал форум «Форсаж-2025»

В Калужской области проходит юбилейный Форум сообществ молодых специалистов «Форсаж». Он пройдет уже в 15-й раз, ежегодно собирая ярких и талантливых молодых профессионалов, представителей кадровых резервов ведущих российских компаний, лидеров молодежных корпоративных объединений.

Его участниками стали около 500 молодых людей из разных регионов России и зарубежных стран. Основные участники форума - представители энергетических компаний. Свои делегации молодых специалистов направили Группа компаний «Россети», Госкорпорация «Росатом», ПАО «РусГидро», АО «СО ЕЭС», ПАО ГК «ТНС энерго», АО «Эн+», ПАО «Газпромнефть», АО «Мособлгаз», ОАО «ОЭК», АО «Зарубежнефть», Минэнерго России, ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром» и другие лидеры российских высокотехнологичных отраслей. К российским участникам в этом году присоединились и молодые атомщики из более чем 20 стран мира.

Свое приветствие для гостей и участников направил Президент Российской Федерации Владимир Путин. Глава государства отметил, что «Форсаж» объединил на своей площадке деятельную, увлечённую молодежь – тех, кто стремится внести свой вклад в будущее науки, образования и промышленности, в развитие традиционных и новых отраслей экономики, укрепление технологического суверенитета России.

«Важно, что сегодняшние студенты, молодые специалисты смогут проявить свои таланты, получить поддержку компетентных наставников, пополнить коллективы отечественных высокотехнологичных инновационных предприятий и организаций», - подчеркнул Владимир Путин, отмечая высокую значимость Форума для современной молодежи.

«В этом году «Форсаж» приобрел небывалый масштаб, полностью соответствующий главной теме — «Производство будущего: гордость и мечта», - отмечает Ольга Голышенкова, председатель Организационного комитета Форума, президент Ассоциации «МАКО».

«Форсаж-2025» — это не просто дискуссионная площадка, а пространство, где молодые специалисты будут создавать будущее. Центральным образовательным треком станет «Фабрика мысли «Форсажа»: «Производство будущего», где участники под руководством ведущих российских писателей-фантастов разработают модели завтрашнего мира. В основу трека легли 12 уникальных сценариев, написанных специально для Форума», - рассказала Ольга Голышенкова. По ее словам, «Форсаж» — это стартовая площадка для тех, кто уже сегодня проектирует завтрашний день. «Здесь соединяются гордость за достижения отечественной инженерии, науки и образования и мечта о мире, который мы создадим вместе», - полагает Ольга Голышенкова.

Вечером первого дня на поляне прошла торжественная церемония открытия, которая собрала как выпускников «Форсажа» прошлых лет, так и представителей ключевых партнеров. В течение недели участников, помимо основной программы, ждут корпоративные треки – специальные образовательные программы для советов молодых специалистов и кадровых резервов компаний-партнеров Форума, а также вечерние школы – специальные тематические программы для участников Форума.

Программа Форума завершится 10 июля.

https://forsageforum.ru/2025/07/05/производство-будущего-в-калужской/

Организатором форума выступает Ассоциация граждан и организаций по содействию развитию корпоративного образования «МАКО при поддержке Министерства энергетики РФ, Министерства высшего образования и науки РФ и Координационного совета по сетевым сообществам при Общественной палате РФ и при информационной поддержке Министерства промышленности и торговли РФ. Форум проводится в рамках Десятилетия науки и технологий.