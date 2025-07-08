Одобрен проект разработки Печегубского железнорудного месторождения на Кольском полуострове

12 минут назад
54
Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
ФАУ Главгосэкспертиза Рос...
Авторы и источники / Правообладателям

Запасы месторождения составляют более 66 млн т железной руды. Добывать ее будут открытым способом, а перерабатывать будут на градообразующем предприятии АО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат» в Оленегорске Мурманской области. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на отработку его запасов. 

Планируется строительство двух карьеров на площади более 100 га, а глубиной более 140 м. Производительность Печегубского карьера принята на основании долгосрочной стратегии развития предприятия и составляет по добыче до 4 млн т в год. 

«С 2020 года на месторождении велись геологоразведочные работы и был заложен опытно-промышленный карьер для проведения опытно-промышленной разработки. Добытое сырье также проходило технологические испытания на действующей дробильно-обогатительной фабрике АО «Олкон». 

На основании тщательной подготовки и разведки разработан календарный план ведения горных работ, согласно которому период обеспеченности карьера запасами железной руды составляет 10 лет на первом этапе отработки месторождения. А образование вскрышных пород за этот период разработки составит более 69 млн куб. м в плотном теле», – рассказал представитель Главгосэкспертизы России, главный эксперт проекта Сергей Алин

В целом в проекте большое внимание уделяется вопросам экологии. Так, предусмотрены сбор и очистка поверхностных и карьерных вод, устройство противофильтрационного экрана водоприемника, повторное использование очищенных вод на технологических нуждах для пылеподавления на дорогах и площадках карьеров. Для этого по проекту планируется строительство локальных очистных сооружений с УФО. Их глубина составит 4 м, емкость – более 13 тыс. куб. м, а площадь застройки – более 490 кв. м. 

Застройщик – АО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат»
Генеральный проектировщик – ООО по проектированию предприятий угольной промышленности «СПБ-ГИПРОШАХТ»

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Главный журнал о кабельном бизнесе RusCable Insider!
Дайджест кабельного рынка, репортажи, интервью, спецпроекты. Уже больше 8000+ подписчиков с нами!

Читайте свежий номер RusCable Insider