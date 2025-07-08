Одобрен проект разработки Печегубского железнорудного месторождения на Кольском полуострове

Запасы месторождения составляют более 66 млн т железной руды. Добывать ее будут открытым способом, а перерабатывать будут на градообразующем предприятии АО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат» в Оленегорске Мурманской области. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на отработку его запасов.

Планируется строительство двух карьеров на площади более 100 га, а глубиной более 140 м. Производительность Печегубского карьера принята на основании долгосрочной стратегии развития предприятия и составляет по добыче до 4 млн т в год.

«С 2020 года на месторождении велись геологоразведочные работы и был заложен опытно-промышленный карьер для проведения опытно-промышленной разработки. Добытое сырье также проходило технологические испытания на действующей дробильно-обогатительной фабрике АО «Олкон». На основании тщательной подготовки и разведки разработан календарный план ведения горных работ, согласно которому период обеспеченности карьера запасами железной руды составляет 10 лет на первом этапе отработки месторождения. А образование вскрышных пород за этот период разработки составит более 69 млн куб. м в плотном теле», – рассказал представитель Главгосэкспертизы России, главный эксперт проекта Сергей Алин.

В целом в проекте большое внимание уделяется вопросам экологии. Так, предусмотрены сбор и очистка поверхностных и карьерных вод, устройство противофильтрационного экрана водоприемника, повторное использование очищенных вод на технологических нуждах для пылеподавления на дорогах и площадках карьеров. Для этого по проекту планируется строительство локальных очистных сооружений с УФО. Их глубина составит 4 м, емкость – более 13 тыс. куб. м, а площадь застройки – более 490 кв. м.

Застройщик – АО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат»

Генеральный проектировщик – ООО по проектированию предприятий угольной промышленности «СПБ-ГИПРОШАХТ»