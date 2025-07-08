Площадь нового стекольного завода в Петербурге увеличат почти в 4 раза

Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал ООО «ИнСтелРус» разрешение на строительство инновационного производственного комплекса с АБК (административно-бытовой корпус) площадью 9,9 тыс. кв. м на участке 1,45 га на территории Особой экономической зоны «Новоорловская». Как сообщили РБК Петербург в пресс-службе ОЭЗ, получение нового разрешения связано с корректировкой проекта, которая увеличила площадь здания испытательного центра (вторая очередь проекта) с 3 тыс. кв. м до 11,1 тыс. кв. м. Таким образом, общая площадь объекта превысит 20 тыс. кв. м.

Разрешение действует до начала апреля 2026 года. В документе разработчиком проекта указан ООО «Суар-Групп» Сурена Егяна.

Ранее вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков заявлял, что «ИнСтелРус» построит в «Новоорловской» инновационный производственный центр по выпуску стеклянных конструкций, которые применяют в медицинских и исследовательских центрах, на производствах в области микроэлектроники, в оборонной промышленности и автомобилестроении. Предприятие рассчитывало занять освободившуюся из-за введения санкций нишу на рынке после ухода иностранных поставщиков. В 2023 году объем инвестиций в проект был заявлен в размере 2,1 млрд руб., запуск первой очереди мощностью 25 тыс. кв. м стеклянных конструкций в месяц планировался в конце 2024 года. Вторую очередь, мощностью 15 тыс. кв. м стеклянных конструкций в месяц, собирались ввести в феврале 2025 года.

Сейчас получено РНС на строительство первой очереди предприятия. Срок ввода в эксплуатацию скорректирован с четвертого квартала 2024 года на четвертый квартал 2025 года. Компания уже ведет строительные работы с ноября 2024 года, отметили в пресс-службе. На строительство второй очереди предприятия разрешение пока не получено.

РБК Петербург направил в «ИнСтелРус» запрос об объеме инвестиций в строительство объекта в связи с корректировкой его параметров, а также планируемой мощности нового производства.

По данным РБК Компании, учредителями ООО «ИнСтелРус» выступают Сурен Егян (70%) и ООО «Суар-Групп» (30%). Владельцами крупного петербургского строительного подрядчика «Суар-Групп» в равных долях являются Сурен Егян и Арман Мкртчян. «ИнСтелРус» по итогам прошлого года показал убыток в 3 млн руб., с момента регистрации в 2022 году компания не приносила прибыли. Выручка «Суар-Групп» в 2024 году составила 6,5 млрд руб., чистая прибыль —129,8 млн руб. Компания активно работает с госзаказом, по данным СПАРК, в 2024 году с ней было заключено восемь госконтрактов на общую сумму 12,2 млрд руб., с начала 2025 года — три контракта на 5,6 млрд руб.