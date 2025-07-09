Инвестпрограмма «Русгидро» до 2029 года составляет 1,13 трлн рублей

Инвестиционная программа генерирующей компании "Русгидро" до 2029 года составляет 1,13 трлн руб. Об этом в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил генеральный директор компании Виктор Хмарин.

"Если говорить об инвестпрограмме до 2029 года, она у нас в финансовом эквиваленте сейчас где-то порядка 1 триллиона 130 миллиардов. Это где-то 3,3 гигаватта мы запланировали до 2029 года", - сказал он.

Хмарин уточнил, что 80% этой инвестпрограммы осуществляется на Дальнем Востоке. "Мы продолжаем восемь больших строек: это модернизация, это две угольные станции - Якутская, Партизанская - и четыре газовые станции на Дальнем Востоке", - пояснил глава компании.

В конце марта "Русгидро" представила свою инвестпрограмму на 2025-2029 годы. Она предполагает ввод 3,3 ГВт электрической мощности и более 2,5 тыс. Гкал/ч тепловой мощности. Группа также намерена провести строительство и реконструкцию 109 км тепловых сетей и около 5,3 тыс. км электрических сетей.

В инвестиционной программе до 2029 года предусмотрено финансирование реконструкции Владивостокской ТЭЦ-2, строительство Хабаровской ТЭЦ-4 и Артемовской ТЭЦ-2. В планах также значится расширение Партизанской ГРЭС, строительство вторых очередей Якутской ГРЭС-2 и Нерюнгринской ГРЭС.

Кроме того, в инвестиционной программе предусмотрен ввод в эксплуатацию двух новых гидроэнергетических объектов - Нихалойской и Верхнебаксанской малых ГЭС.

"Русгидро" - крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, составляет 38,4 ГВт. Крупнейшими акционерами "Русгидро" являются Российская Федерация (62,2%), банк ВТБ (12,37%) и холдинг "Эн+" (9,61%).