Более 500 мостов и путепроводов обновят в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»

Благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2025 году на региональной и местной дорожной сети построят, реконструируют, отремонтируют, в том числе капитально, более 500 мостов и путепроводов протяжённостью 42,2 тыс. пог. м. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Мосты, путепроводы, эстакады позволяют преодолевать сложные участки, сокращают время в пути и снижают нагрузку на альтернативные маршруты. Они обеспечивают бесперебойное движение транспорта, связывают территории и повышают безопасность дорожного движения. Строительство и своевременный ремонт искусственных сооружений важны для устойчивости и эффективности дорожного каркаса страны. Благодаря национальному проекту “Инфраструктура для жизни„ в 2025 году построят, реконструируют, отремонтируют, в том числе капитально, более 500 мостов и путепроводов протяжённостью 42,2 тыс. пог. м», – сообщил Марат Хуснуллин.

В частности, в этом году запланирован ввод в эксплуатацию 7 искусственных сооружений, ещё 65 мостов и путепроводов будут реконструированы. Капитально отремонтируют 228 сооружений. Работы на ряде объектов начинались ещё по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Так, в Лунинском районе Пензенской области со значительным опережением графика завершена реконструкция моста через реку Шукшу, расположенного на трассе Пенза – Лунино. Трасса является частью региональной опорной сети автомобильных дорог, а также соединяет административный центр Пензенской области с райцентром Лунинского района и далее с Республикой Мордовия.

Старый мост постройки 60-х годов прошлого века находился в предаварийном состоянии. Новое четырёхпролётное сооружение имеет длину 101,25 пог. м. Ширина – 16 пог. м. Проектом предусмотрены тротуары шириной 2,25 м. Общая длина подходов к мосту составляет 235 м. Также для комфорта лунинцев, проживающих поблизости от искусственного сооружения, установлены шумозащитные экраны длиной более 300 м.

С опережением сроков завершили капитальный ремонт моста через реку Вою в Немском районе Кировской области и ввели его в эксплуатацию. Он расположен на региональной трассе Кырчаны – Нема – Кильмезь. Протяжённость объекта – 300 пог. м. Переправа обеспечивает связь между Кировской областью и Удмуртской Республикой. Здесь проходит трафик трёх автомобильных дорог регионального значения: Кырчаны – Нема – Кильмезь, Казань – Пермь и Киров – Малмыж – Вятские Поляны.

Сразу два искусственных сооружения после капитального ремонта открыли в Ульяновской области: мост через овраг в Новомалыклинском районе и мост через реку Водолейку в Сурском районе. Протяжённость первого объекта – 30,1 пог. м. Переправа через овраг расположена на автомобильной дороге «“Р-241 Казань – Буинск – Ульяновск, подъезд к городу Самара„ – Димитровград» – Новая Малыкла.

Второй объект – мост через реку Водолейку 1967 года постройки. Он расположен на трассе «Сурское – Шумерля» – «Москва – Казань». Дорога входит в опорную сеть региона и связывает Ульяновскую область и Чувашскую Республику. Кроме того, здесь проходит школьный маршрут. Протяжённость объекта – 66,9 пог. м.