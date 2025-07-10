Главгосэкспертиза России одобрила документацию по строительству Центра управления ИСЗФ СО РАН

Центр управления - новый комплекс объектов, который планируют построить на территории Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук (ИСЗФ СО РАН). Главгосэкспертиза России одобрила проектную документацию, представленную после проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий.

Институт солнечно-земной физики СО РАН основан в 1960 году и 8 июля 2025 года отметил свое 65-летие. Он был организован в Иркутске на базе старейшей в Сибири магнитной обсерватории. Именно в Иркутской николаевской геофизической обсерватории была сделана первая фотозапись магнитного поля Земли. Здесь же начались первые оптические наблюдения за Солнцем.

Новый Центр управления ИСЗФ будет обеспечивать функционирование инфраструктуры для научных исследований Национального гелиогеофизического комплекса Российской академии наук (НГК РАН).

«Здание Центра управления представляет собой сложное в плане строение переменной этажности. Такая архитектурная планировка связана с крутыми уклонами и другими особенностями рельефа участка застройки в городе Иркутске», - рассказал главный эксперт проекта Дмитрий Федорин.

Каждый из четырех блоков здания высотой от 2 до 4 этажей будет выполнять свои функции. Так, в административном блоке А будут расположены помещения для обучения инженерных и научных кадров для объектов НГК РАН. Здесь также будут проводить симпозиумы и другие научно-образовательные мероприятия. Для этого в проект включены конференц-зал, столовая и другие необходимые помещения.

В других блоках оборудуют рабочие пространства для технологических и экспериментальных процессов. В том числе Центр управления будет служить для получения, хранения и обработки данных с научных установок НГК РАН.

Застройщик - Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук (ИСЗФ СО РАН),

Генеральный проектировщик – ООО Особое конструкторское подразделение «АРС».