В индустриальном парке «Есипово» приступили к строительству фармацевтического кластера

Компания «Авексима» начала строительство фармацевтического кластера на территории индустриального парка «Есипово», управляющей компанией которого является Корпорация развития Московской области. Как сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, проект компании включает строительство фармацевтического производственно-логистического комплекса площадью более 170 000 кв.м.

«На территории индустриального парка «Есипово» компания «Авексима» приступила к строительству комплекса, где планирует осуществлять весь цикл производства лекарственных препаратов. Так, инвестпроект включает в себя создание лаборатории, где компания займется разработкой новых лекарств. Инвестиции в проект составляют порядка 6,5 млрд рублей. Всего на предприятии будет создано более 1500 рабочих мест для жителей региона», — отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Запуск первой очереди проекта запланирован на 2027 год. Весь проект будет реализован в течение восьми лет.

«Для создания лекарственных препаратов наша компания ведет собственные научные исследования и разработки. На территории Московской области компания будет разрабатывать и производить препараты для лечения заболеваний в области кардиологии, эндокринологии, гастроэнтерологии, гинекологии, дерматологии, неврологии, иммунологии и онкологии Создание завода в индустриальном парке «Есипово» позволит компании на одной площадке объединить научную деятельность, а также производственные и логистические процессы», — сказал генеральный директор ОАО «Авексима» Иван Халепо.

Производственный комплекс компании в Подмосковье будет построен в соответствии с требованиями международных стандартов качества.