В МЭИ запустили солнечную электростанцию мощностью 35 кВт

В НИУ «МЭИ» (филиал в городе Волжский Волгоградской области) запустили солнечную электростанцию мощностью 35 кВт.

Солнечная электростанция является частью большого досугового арт-проекта, состоящего также из площадок для игры в шахматы, настольного тенниса и Free Zone. Объект появился в год 30-летия филиала МЭИ в городе Волжский и 95-летия НИУ «МЭИ» и стал настоящей инновационной площадкой для развития вуза.

«Мы рады, что в Волжском филиале появилась уже вторая учебная солнечная электростанция. Этот проект отражает стремление НИУ «МЭИ» к развитию технологий в области возобновляемой энергетики, а также к формированию практико-ориентированной образовательной среды. Для нас важно, чтобы студенты не просто изучали теорию, а имели возможность напрямую работать с современным энергетическим оборудованием и участвовать в реальных проектах, определяющих будущее отрасли», — поделился ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

Солнечная электростанция уже начала выработку первых киловатт-часов в городскую сеть и для энергоснабжения студенческого кампуса Волжского МЭИ.

Проект был запущен при всесторонней поддержке НИУ «МЭИ» и компаний ООО «ПрофЭСКО» и ООО «НЕОСАН ЭНЕРДЖИ РУС».​​