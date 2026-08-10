Маржа и спрос вышли на первое место: участники опроса RusCable.Ru назвали главные ограничения для кабельного бизнеса

Низкая маржинальность и нестабильный спрос сегодня сильнее всего сдерживают развитие компаний кабельного рынка. К такому выводу можно прийти по итогам опроса RusCable.Ru, проведенного среди участников отраслевого сообщества. Стоимость сырья, кадровый дефицит и регуляторная нагрузка оказались заметно ниже в списке проблем.

RusCable.Ru подвел итоги опроса в Telegram-канале , посвященного основным факторам, которые сегодня ограничивают развитие компаний кабельной промышленности. Полученные результаты позволяют выделить наиболее заметные проблемы, которые участники рынка считают сдерживающими для бизнеса.

С заметным отрывом от остальных вариантов первое место заняла низкая маржинальность и ценовая конкуренция. Этот фактор отметили 54% участников. Практически такой же результат показал нестабильный или снижающийся спрос — 50%.

Следующая группа проблем уже существенно отстает от лидеров. Дорогие кредиты и нехватку оборотных средств назвали 29% респондентов, фальсификат и непрозрачную конкуренцию — 27%, дефицит квалифицированных кадров — 19%.

При этом высокая стоимость меди и алюминия, несмотря на традиционно большое внимание отрасли к котировкам сырья, получила только 15% голосов.

Недостаток данных для планирования отметили 11% участников, маркировку и растущую регуляторную нагрузку — 10%, зависимость от импортных материалов и оборудования — 8%.

Результаты опроса показывают важную особенность текущего состояния рынка. Для значительной части компаний проблема сегодня заключается уже не столько в способности произвести необходимый объем продукции, сколько в возможности обеспечить этому производству устойчивую экономику.

Главный вопрос все чаще звучит не «как произвести?», а «как заработать на произведенном?».

Комбинация низкой маржинальности и нестабильного спроса особенно чувствительна для производителей. Компаниям приходится одновременно бороться за загрузку мощностей, удерживать покупателей и конкурировать ценой. При этом возможности переноса растущих производственных, финансовых и логистических затрат в конечную цену продукции остаются ограниченными.

Дополнительное давление создают дорогие заемные средства. Почти треть участников опроса указала на стоимость кредитов и дефицит оборотного капитала как на один из основных барьеров для развития бизнеса.

Не менее показателен результат по фальсификату. Проблему нечестной и непрозрачной конкуренции отметили 27% участников. По значимости для бизнеса этот фактор практически сравнялся с доступностью финансирования.

Особого внимания заслуживает результат по стоимости металлов. Медь в 2026 году неоднократно становилась одной из главных тем отраслевой повестки, однако непосредственно высокой стоимости меди и алюминия участники опроса отвели лишь шестое место.

Это может говорить о том, что для бизнеса важна не столько абсолютная цена сырья, сколько способность рынка принять соответствующее изменение стоимости готовой продукции. Если рост затрат невозможно переложить в отпускную цену, именно маржа становится главным индикатором состояния бизнеса.

В совокупности результаты голосования формируют достаточно четкий сигнал. Для дальнейшего развития кабельному рынку необходимы не только новые технологии, оборудование и производственные мощности, но и предсказуемый спрос, здоровая экономика производства и честная конкуренция.

При этом результаты Telegram-опроса не следует рассматривать как репрезентативное исследование всей кабельной промышленности. Это скорее срез мнений активной части профессионального сообщества RusCable.Ru. Тем показательнее существенный разрыв между двумя лидирующими проблемами и всеми остальными вариантами ответа.