В Тюменском округе энергетики установили 39 новых опор ЛЭП в рамках реконструкции сетей

В Тюменском муниципальном округе выполняется третья очередь масштабного проекта реконструкции распределительных сетей. За три недели специалисты «Россети Тюмень» практически заново возвели участки двух линий электропередачи (ЛЭП) классом напряжения 0,4 и 10 кВ в СНТСН «Романтик» и СНТ «Надежда - 3». Технические мероприятия проводятся для повышения надежности электроснабжения жилого сектора и социально значимых объектов.

В ходе реконструкции энергообъектов специалисты системообразующей территориальной сетевой организации выполняют замену устаревших элементов на современное оборудование российского производства. Кроме того, для увеличения пропускной способности ЛЭП осуществляется монтаж самонесущего изолированного провода (СИП) большего сечения.

Энергетики установили 39 новых железобетонных опор и оснастили линии электропередачи современным проводом протяженностью порядка 1,2 километра. Трасса одной из ЛЭП проходит в труднодоступной болотистой местности. Для проезда спецтехники к месту проведения работ специалисты возводили участки временной дороги из мобильных полимерных настилов.

Реконструкция энергообъектов в Тюменском муниципальном округе продлится до конца ноября текущего года и охватит 26 населенных пунктов. В целях безопасности персонала при проведении мероприятий вводится режим временного ограничения электроснабжения. График локальных перерывов подачи электроэнергии заблаговременно направляется гарантирующему поставщику и в администрации муниципалитетов, а также размещается в официальном аккаунте «Россети Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Дополнительную информацию жители могут получить по номеру единой горячей линии 8-800-220-0-220 и короткому номеру 220.