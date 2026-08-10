«Россети» получат источник финансирования строительства магистральных ЛЭП

Правительство определило механизм финансирования строительства магистральных электросетей, предусматривающий отдельную сетевую услугу на оптовом энергорынке. До 2032 года на развитие ЕНЭС потребуется более 1 трлн рублей.

Как сообщает «Коммерсантъ», правительство определилось с механизмом финансирования строительства магистральных электросетей до 2032 года. «Россети» получат отдельную услугу по развитию единой национальной электрической сети (ЕНЭС), средства на которую будут поступать с оптового энергорынка, а также дополнительные тарифные коэффициенты. Общая потребность в инвестициях оценивается более чем в 1 трлн рублей.

Новый механизм предполагает отдельную инвестиционную надбавку для финансирования приоритетных проектов строительства ЛЭП. Их перечень планируется утверждать на правительственной комиссии по развитию электроэнергетики. Кроме того, ФСК «Россети» может получить повышающий коэффициент резерва мощности к тарифу на передачу электроэнергии, а коэффициент компенсации сетевых потерь предлагается увеличить до 1,2 и продлить его действие до конца 2032 года.

Потребность в дополнительных средствах оценивается более чем в 100 млрд рублей ежегодно до 2032 года. При этом действовавшая ранее модель финансирования через тариф на передачу потребовала бы его увеличения в среднем примерно на 10% относительно текущего прогноза социально-экономического развития.

В «Россетях» подтвердили проработку новой услуги на оптовом рынке. Средства от нее будут иметь целевое назначение: правительство будет контролировать их распределение, утверждать перечень финансируемых проектов и график их реализации. До 2036 года в России планируется построить 13,8 тыс. км новых ЛЭП.

Представители крупной промышленности считают, что новая система может снизить прозрачность регулирования и увеличить нагрузку на потребителей. В то же время эксперты оценивают механизм как компромиссный, поскольку он позволит привлечь средства на развитие ЕНЭС без существенного отклонения от прогнозной динамики тарифов.