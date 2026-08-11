В Москве отреставрируют объекты культурного наследия в городке имени Баумана за 1,7 млрд рублей

В столице проведут ремонтно-реставрационные работы на территории исторического ансамбля в городке имени Баумана, дом 1. Объекты имеют статус культурного наследия федерального значения.

В перечень зданий, подлежащих восстановлению, вошли «Измайловская (Николаевская) военная богадельня», построенная в 1835 году по проекту архитектора К. А. Тона, а также «Мостовая башня» XVII века, входящая в состав «Царской усадьбы Измайлово». Выбор подрядной организации состоится до 26 августа 2026 года, опубликовано на портале RosTender.info. Начальная цена контракта составляет 1,7 млрд рублей.

Победителю торгов предстоит выполнить комплекс работ по сохранению исторического облика зданий и укреплению их конструкций. На реализацию проекта отводится 548 календарных дней с момента подписания контракта. Реставрация позволит привести объекты в нормативное состояние и обеспечить их дальнейшую сохранность как памятников архитектуры.

Подробная информация о торгах доступна здесь.