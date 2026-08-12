Азербайджан подготовил проект ЛЭП в Нахичевань через Армению

Азербайджан подготовил проект прокладки линий электропередачи (ЛЭП) в Нахичевань через территорию Армении, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев.

«Когда мы выдвигали идею и инициативу Зангезурского коридора, в первую очередь подразумевался транспортный сегмент. Но сегодня мы рассматриваем его шире. Например, у нас готов проект прокладки линий электропередачи из основной части Азербайджана в Нахичевань через территорию Армении», – заявил г-н Алиев в интервью азербайджанскому гостелеканалу AzTV.

Он добавил, что в Джебраильском районе построена крупная подстанция, предназначенная не для внутреннего энергоснабжения, а для передачи больших объемов энергии.

«Эта подстанция построена специально для Зангезурского электроэнергетического коридора. В результате анализа, проведённого нашими специалистами на территории Армении, были даже определены места, где именно должны быть установлены электрические столбы. Надеюсь, что армянская сторона также не будет затягивать этот вопрос», – отметил Ильхам Алиев.

По его словам, подключение к дополнительному источнику электроэнергии может принести пользу и Армении.

«К примеру, сегодня наши энергетические линии соединены с Россией, Ираном и Грузией, а через Грузию – с Турцией. Поэтому энергетический коридор, который протянется от территории Армении до Нахичевани, затем в Турцию и Европу, также позволит энергетической системе Армении выстоять в случае кризиса. Поэтому, чем скорее мы это реализуем, тем лучше», – сказал президент, оценив сроки реализации этого проекта в полгода.

Г-н Алиев добавил, что за последние пять лет Азербайджан установил опоры ЛЭП в горной местности в Кельбаджарском районе (граничит с Арменией) на высоте 3,5 тыс. м.

«То есть если нам предстоит реализовать этот проект, это займёт максимум шесть месяцев. Но Армения, конечно, должна сделать это сама. Поэтому считаю, что необходимо поскорее внести ясность в этот вопрос. Это будет неотъемлемой частью Зангезурского коридора, TRIPP», – сказал он.

По словам Ильхама Алиева, TRIPP предусматривает не только строительство железной дороги и автомагистрали.

«Здесь могут пройти даже оптоволоконный кабель, линии электропередачи, а в будущем, при необходимости, и нефте- и газопроводы. Потому что чем больше альтернатив, тем лучше для всех… А что касается Армении, хочу ещё раз сказать: чем скорее на её территории будет создан энергетический коридор, тем лучше будет для TRIPP и для всего региона», – подчеркнул президент.

Зангезурский коридор – транспортный маршрут, которым планируется связать основную часть Азербайджана с Нахичеванской автономной республикой с дальнейшим выходом на Турцию и Европу. Часть маршрута пройдет через территорию Армении (проект TRIPP – «Маршрут Трампа», протяженностью 42 км). Ожидается, что Азербайджан в 2026 году завершит создание железнодорожной и автомобильной инфраструктуры Зангезурского коридора. Пропускная мощность коридора составит 15 млн тонн грузов в год. Ранее президент Азербайджана заявлял, что запуск Зангезурского коридора возможен к концу 2028 года.