«Россети Тюмень» направили свыше 200 миллионов рублей на установку «умных» счетчиков

В I полугодии 2026 года компания «Россети Тюмень» установила свыше 4,3 тысячи интеллектуальных приборов учета электроэнергии в Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО. «Умные» счетчики значительно повышают эффективность передачи показаний и способствуют выравниванию нагрузки в электрической сети. На выполнение работ системообразующая энергокомпания направила 208 миллионов рублей.

Энергетики смонтировали 2,8 тысячи устройств в рамках технологического присоединения новых потребителей и порядка 1,5 тысячи при замене оборудования предыдущего поколения. Наибольшее количество автоматизированных приборов учета – 4,2 тысячи – специалисты установили бытовым и промышленным потребителям Тюменской области. Новые устройства отечественного производства включены в реестр российской промышленной продукции.

Для удобства потребителей «умные» счетчики автоматически направляют показания в ресурсоснабжающую организацию, исключая возможность ошибки при передаче данных. Приборы учета нового поколения оснащены функцией уведомления о незаконном вмешательстве в работу и с помощью постоянного мониторинга данных позволяют выявлять безучетное потребление электроэнергии, а также регистрируют отклонения параметров качества электрической энергии.

Внедрение интеллектуальных приборов учета является одним из ключевых элементов системы автоматизации электросетевого комплекса. Современные устройства позволяют минимизировать потери энергоресурса и повысить надежность электроснабжения потребителей. За последние пять лет «Россети Тюмень» установили более 80 тысяч таких приборов на территории Тюменского макрорегиона.