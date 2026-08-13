«Россети Северный Кавказ»обеспечили электроэнергией более 30 новых объектов в самом большом ауле России

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Карачаево-Черкесскэнерго» в I полугодии 2026 года подключили к электрическим сетям 34 новых объекта в ауле Псыж Абазинского района Карачаево-Черкесии. Общая выданная мощность составила превысила 425 киловатт. Электроэнергией обеспечены 30 жилых домов, подсобное хозяйство и три объекта малого и среднего бизнеса.

Псыж – самый большой аул России с населением более восьми тысяч человек. В последние годы здесь ведется интенсивное жилищное строительство. Для обеспечения надежного электроснабжения новостроек энергетики построили почти 900 метров линий электропередачи (ЛЭП) напряжением 0,4/10 кВ. До конца года в ауле также планируется строительство ЛЭП 10 кВ протяженностью около 1,5 км и установка двух трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Реализация этих мероприятий позволит обеспечить электроэнергией новые объекты и равномерно распределить нагрузку на сети, повысив надежность и качество электроснабжения потребителей.

«Строительство новых энергообъектов и выдача необходимой мощности потребителям являются одним из драйверов развития населенных пунктов республики. Например, в 2025 году в ауле Псыж мы обеспечили электроэнергией 70 новых объектов, в том числе для нужд малого и среднего бизнеса», – отметил директор филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» Марат Гочияев.

Напомним, в Группе компаний «Россети» действуют дистанционные сервисы для удобства заявителей. В их числе личный кабинет на сайте Портал-ТП.РФ, через который каждый может направить в энергокомпанию заявку на подключение к сетям и получение необходимой мощности.