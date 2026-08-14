50 км трассы Р-297 «Амур» отремонтируют в Еврейской автономной области в 2026 году

Подведомственное Росавтодору ФКУ ДСД «Дальний Восток» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» продолжает ремонт участка федеральной автомобильной дороги Р-297 «Амур» Чита – Хабаровск, пролегающего по территории Еврейской автономной области.

В текущем году работы ведутся на трех объектах общей протяженностью около 43 км, еще на двух отрезках длиной 33 км – устройство поверхностной обработки. До конца сентября планируется полностью завершить работы на 50 км, а оставшиеся 26 км – введут в эксплуатацию в 2027 году.

«В настоящее время в границах ЕАО работы развернуты на 76 км трассы Р-297 «Амур», из которых около 50 км планируем ввести в эксплуатацию в текущем дорожно-строительном сезоне. На участке с 1971-го по 1992-й км между селами Аур и Белгородское основные работы уже завершены, на объектах с 1846-го по 1865-й км и с 1902-го по 1908-й км между Лондоко и Биробиджаном продолжается нанесение разметки и монтаж элементов обустройства», – прокомментировал директор ФКУ ДСД «Дальний Восток» Сергей Петраев.

Помимо этого, устройство поверхностной обработки, предусмотренное на участках с 1793-го по 1819-й км и с 1878-го по 1885-й км, позволит восстановить транспортно-эксплуатационные характеристики дороги и повысить уровень безопасности движения.

Отметим, что трасса Р-297 «Амур» является ключевой транспортной артерией, которая связывает отдаленные населенные пункты ЕАО с региональными и федеральными логистическими маршрутами. Она обеспечивает доступность социальных объектов (больниц, школ, культурных учреждений) для жителей малых сел и поселков, что напрямую влияет на качество жизни и снижает социальную изоляцию территорий.