CHINT вывел на российский рынок контакторы для компенсации реактивной мощности

17 авг. 2026, 13:00
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Источник:
CHINT
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CHINT в России обновил линейку низковольтного оборудования и представил контакторы серии NXCC, предназначенные для использования в установках компенсации реактивной мощности (УКРМ). Новая серия приходит на смену контакторам CJ19 и полностью заменит их в ассортименте компании.

Контакторы серии NXCC предназначены для коммутации конденсаторов в сетях переменного тока частотой 50/60 Гц. Диапазон напряжения управления составляет от 230 до 690 В, номинальный ток — от 25 до 170 А. Оборудование рассчитано на применение в составе УКРМ на промышленных предприятиях, в коммерческих зданиях и энергетической инфраструктуре, где требуется повышение коэффициента мощности сети.

Ключевая особенность серии — встроенные резисторы, ограничивающие скачок тока в момент включения конденсатора. За счет этого снижается нагрузка на конденсаторные банки и увеличивается срок их службы. Для подключения резисторов, ограничивающих ток заряда конденсаторов, контакторы NXCC оснащены предустановленными дополнительными контактами опережающего действия: они замыкаются на короткий интервал в 2–3 мс в период срабатывания контактора, обеспечивая плавный заряд конденсаторов без пусковых перегрузок.

«Вывод серии NXCC на российский рынок — это ответ на запрос наших партнеров и заказчиков, которым нужно оборудование с увеличенным ресурсом и предсказуемым поведением при коммутации конденсаторных батарей. Мы рассчитываем, что новая линейка будет востребована как у интеграторов, которые собирают комплектные УКРМ, так и у промышленных предприятий, модернизирующих собственную энергетику», — отметила менеджер по продукции CHINT в России Галина Брежнева.

Контакторы NXCC применяются в составе автоматических установок компенсации реактивной мощности на промышленных предприятиях, объектах коммерческой и жилой недвижимости, в системах электроснабжения торговых и офисных центров, а также на объектах энергетической и инженерной инфраструктуры. Оборудование подходит как для новых проектов конденсаторных установок, так и для модернизации действующих УКРМ, где требуется замена контакторов на решение с увеличенным ресурсом.

NXCC полностью заменяет выводимую из ассортимента серию CJ19. При этом новая линейка расширяет возможности подбора оборудования и превосходит предыдущее поколение по совокупности характеристик и доступных исполнений.

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CHINT (Чинт Электрик)
CHINT - ведущий мировой поставщик интеллектуальных решений в области производства и распределения электроэнергии. Компания активно развивает свое присутствие в промышленных секторах "4+1", включая секторы интеллектуальной электроники, природосберегающей возобновляемой энергии, управления и автоматизации производства, интеллектуальных жилых и промышленных помещений, что позволяет сформировать полноценную промышленную цепочку "выработки, хранения, передачи, распределения, продажи и потребления энергии".