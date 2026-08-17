Котельную в Сергиевом Посаде обеспечат стабильным энергоснабжением

В рамках исполнения концессионных соглашений начата активная фаза строительства блочно-модульной котельной (БМК) по адресу: ул. Институтская, д. 24. Новый объект теплогенерации обеспечит стабильное теплоснабжение жилых домов и социальных учреждений поселка. На данный момент специалисты «Мособлэнерго» завершают комплекс работ по технологическому присоединению здания котельной, расположенной на ул. Институтская. Социально значимому объекту будет предоставлено 380 кВт запрашиваемой мощности по второй категории надежности. Все технические мероприятия планируется завершить до конца августа.

На сегодняшний день текущая строительная готовность объекта составляет 22 %. В полном объеме выполнен комплекс земляных и подготовительных работ: проведена выемка грунта с устройством песчаного основания под фундамент, обустроена строительная площадка и выполнена сборка опалубки, произведена бетонная подготовка основания, выполнено армирование конструкций.

В середине августа энергетики уже установили подстанцию с двумя новыми трансформаторами, а в настоящее время прокладывают две кабельные линии общей протяженностью 500 метров, формируя основную и резервную точки питания для подключаемого к сетям объекта. На отдельных участках трассы работы ведутся бестраншейным методом горизонтально-направленного бурения, что позволяет сохранить дорожное асфальтовое покрытие и благоустройство прилегающей к объекту территории. Наличие двух независимых взаиморезервирующих источников питания, а также новые трансформаторы повысят качество и надежность электроснабжения котельной.

Реализация проекта осуществляется при взаимодействии с региональными энергоснабжающими организациями и органами местного самоуправления. Новая котельная станет важным элементом модернизации коммунальной инфраструктуры Сергиево-Посадского городского округа.