На площадке «Ровное» ТОР «Амурская» началась укладка асфальтобетонного покрытия

На инвестиционной площадке «Ровное» в границах территории опережающего развития (ТОР) «Амурская» начался важный этап строительства - укладка нижнего слоя асфальтобетона. Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) создает транспортную и инженерную инфраструктуру в целях успешного запуска новых производств и масштабных инвестиционных проектов резидентов ТОР.

Первый этап работ предусматривает создание около 9 километров автомобильных дорог IV категории. Эти новые магистрали свяжут более 170 гектаров земельных участков с общей инфраструктурой, обеспечивая круглогодичный доступ к ним для резидентов.

«Строительство инфраструктуры идёт с опережением графика. Качественные дороги - обеспечат логистику будущих предприятий уже на этапе их строительства на промышленной площадке», - подчеркнула директор КРДВ Амурская Ирина Волкова.

Первый этап работ предусматривает создание около 9 километров автомобильных дорог IV категории. Эти новые магистрали свяжут более 170 гектаров земельных участков с общей инфраструктурой, обеспечивая круглогодичный доступ к ним для резидентов.

Проект реализуется комплексно: одновременно со строительством дорог ведётся монтаж сетей хозяйственно-бытовой и ливневой канализации протяжённостью свыше 24 км, возводятся очистные сооружения мощностью до 310 м³/ч по ливневым стокам и до 910 м³/сутки по бытовым водам, а также устанавливаются 10 блочно-модульных трансформаторных подстанций. Завершение всех строительно-монтажных работ запланировано на третий квартал 2027 года.

«Инвестиционная площадка «Ровное» расположена в 20 километрах от Благовещенска и международного моста через реку Амур, что делает её ключевой территорией примостовой зоны. Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры является продолжением стратегии по укреплению трансграничной логистики Дальнего Востока», – подчеркнула Ирина Волкова.

Сегодня на площадке ведут деятельность 15 резидентов, общий объём заявленных инвестиций превышает 13 миллиардов рублей, создается более 3 тысяч рабочих мест. Реализация проектов станет мощным импульсом для технологического и экономического роста Амурской области.