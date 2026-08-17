Невский и Красногвардейский районы Санкт-Петербурга свяжут с ШМСД

Главгосэкспертиза России по итогам рассмотрения проектно-сметной документации выдала положительное заключение на строительство транспортной развязки Широтной магистрали скоростного движения, а также создание путепровода через железнодорожные пути Ладожского вокзала.

Развязка запланирована на пересечении проспекта Союзного на участке от улицы Колонтай до проспекта Энергетиков с ШМСД на участке от транспортного узла на пересечении с Витебским проспектом до трассы А-118 «Кольцевая автомобильная дорога вокруг Санкт-Петербурга». Объект проходит по территории Красногвардейского и Невского районов Санкт-Петербурга.

Проект включает в себя три этапа, в ходе которых будут созданы путепроводы, эстакады и несколько мостов со всей необходимой технической инфраструктурой.

«Данная транспортная развязка обеспечит обеспечить движение транспорта в районе Ладожского вокзала по всем направлениям и позволит снизить интенсивность потоков на смежных транспортных узлах. Принятая в проекте схема минимизирует количество конфликтных точек при переплетении потоков движения транспорта. Это увеличит безопасность движения и пропускную способность транспортного узла, обеспечит удобство подъездов к железнодорожному вокзалу», – рассказал специалист Главгосэкспертизы России, главный эксперт проекта Павел Собянин.

На первом этапе проектом запланировано строительство новой четырехполосной дороги длиной более 800 м с одним съездом на участке от улицы Коллонтай до Складской улицы. В состав этого этапа входит и создание развязки с Дальневосточным проспектом. В ее составе предусмотрены два двухполосных съезда – правоповоротный на Большой Смоленский проспект в направлении реки Невы и левоповоротный на Союзный проспект – проспект Энергетиков в направлении Складской улицы.

Еще одна транспортная развязка будет на пересечении с Заневским проспектом. В ее рамках будут устроены четыре правоповоротных съезда и два боковых однополосных проезда вдоль Союзного проспекта.

Кроме того, в рамках первого этапа будут восстановлены участки улиц Ванеева и Большая Яблоновка и устроен путепровод через железнодорожные пути Ладожского вокзала длиной более 450 м, путепровод через Заневский проспект длиной более 128 м, а также подземный пешеходный переход.

На втором этапе будет устроена транспортная развязка на пересечении со строящейся ШМСД. В ее ставе запланированы четыре однополосных съезда с эстакадами, также в составе одного из них будет возведен мост через реку Оккервиль длинной более 35 м.

Последний этап строительства предполагает создание пяти съездов с эстакадами в составе транспортной развязки на пересечении с ШМСД. В составе одного из съездов войдет мост через Оккервиль более 36 м длиной.

«Общая протяженность новой дороги составит более 2500 м. На ней будет разрешена скорость движения до 70 км в час. Количество полос движения суммарно в каждом направлении 4-8 штук», – добавил эксперт.

На всех новых участках дорог предусмотрено устройство велосипедных дорожек.

Также проект предполагает создание наружного освещения, ливневых канализаций с аккумулирующими резервуарами, а также шумозащитных экранов на всех запланированных съездах.

Застройщик – АО «Западный скоростной диаметр»

Генеральный проектировщик – АО «ИНСТИТУТ ГИПРОСТРОЙМОСТ - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»