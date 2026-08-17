Воздушные автоматические выключатели EKF ВА-45 v2 обеспечивают надежность электроснабжения пищевых производств и складских помещений

Воздушные автоматические выключатели серии ВА-45 v2 бренда EKF, представленного в России компанией «Электрорешения», установлены в главных распределительных щитах (ГРЩ) на нескольких объектах в разных регионах страны. Среди них сельскохозяйственное предприятие в Тамбовской области, универсальный склад продовольственных и непродовольственных товаров в Барнауле, а также производственный корпус крупного агропромышленного холдинга в Омске.

Для таких объектов важны стабильность, надежная защита и удобство эксплуатации. Именно поэтому в проектных решениях была выбрана серия ВА-45 v2. Это воздушные автоматические выключатели второго поколения, рассчитанные на сложные и ответственные задачи в составе современных энергоустановок.

Серия ВА-45 v2 сочетает функциональность и оптимальную стоимость. Выключатели выпускаются на номинальные токи от 200 А до 6300 А, доступны в 3- и 4-полюсном исполнении, а также в стационарном и выкатном вариантах. Отключающая способность составляет от 65 кА до 120 кА, а диапазон рабочих температур — от -25°С до +60°С.

ВА-45 v2 поддерживает защиту от небаланса токов и напряжения, от повышения и снижения напряжения, от отклонений по частоте, а также функции обратной мощности, контроля нагрузки и зонной селективности. Это важно там, где к надежности электроснабжения предъявляются повышенные требования.

Интеллектуальный расцепитель с ЖК-дисплеем в серии ВА-45 v2 оснащен измерительным модулем с функцией анализа гармоник и модулем связи по протоколу Modbus RTU. Поэтому выключатель можно интегрировать в системы диспетчеризации, контроля энергопотребления и удаленного мониторинга.

Применение автоматов ВА-45 v2 на промышленных и логистических объектах показывает, что серия уверенно решает задачи, где нужны надежная защита, понятная интеграция и готовность к работе в составе современной инженерной инфраструктуры.