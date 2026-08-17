При строительстве транспортной развязки на 593 км трассы М-11 «Нева» завершена укладка асфальтобетона

В Тосненском районе Ленинградской области продолжается строительство транспортной развязки на 593 км скоростной трассы М-11 «Нева». На объекте укладка асфальтобетона выполнена в полном объеме. Всего при устройстве дорожной одежды было уложено 16 204 тонны асфальтобетона.

В состав транспортной развязки на пересечении с автодорогой 41А-004 Павлово – Мга – Шапки – Любань – Оредеж – Луга входит восемь съездов общей протяженностью 2,5 км. К тому же они возводятся с учетом существующей многофункциональной зоны дорожного сервиса по направлению в сторону Санкт-Петербурга, где водители и пассажиры, а также семьи с детьми могут воспользоваться всем необходимым в пути.

Особое внимание уделено безопасности. Так, на переходно-скоростных полосах и съездах транспортной развязки специалисты устраивают линии наружного освещения для комфортных поездок в темное время суток. Кроме того, на объекте будет обеспечено освещение и предусмотрена установка интеллектуальных транспортных систем, ключевым элементом которых выступает автоматизированная система управления дорожным движением. Благодаря АСУДД контроль за дорожной обстановкой будет осуществляться в режиме реального времени. На сегодня переустроены все коммуникации.

На этом объекте используется современная дорожная техника и инновационные материалы. При строительстве применяется геосинтетика, включающая в себя георешетку и геосетку. Они призваны равномерно распределять нагрузки на дорожное покрытие, продлить его срок эксплуатации и в дальнейшем сократить расходы на содержание участка.

Транспортная развязка возводится по просьбе жителей и губернаторов Ленинградской и Новгородской областей. Она станет драйвером социально-экономического развития и улучшения транспортной связанности двух регионов с федеральной дорогой, повысит доступность окрестных районов, сократив маршрут до магистрали для местных автомобилистов на десятки километров.

Строительство нового инфраструктурного объекта стартовало в 2025 году, а его ввод планируется в текущем.

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который синхронизирован с Народной программой партии «Единая Россия».