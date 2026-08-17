Топливный дивизион «Росатома» поставил свежее ядерное топливо для одного из реакторов ПАТЭС «Академик Ломоносов»

Топливный дивизион «Росатома» (управляющая компания – АО «ТВЭЛ») поставил в город Певек на Чукотке свежее ядерное топливо для реакторной установки №1 единственной в мире плавучей атомной теплоэлектростанции «Академик Ломоносов» (ПАТЭС, филиал АО «Концерн Росэнергоатом»). Активная зона для так называемого «правого борта» ПАТЭС была изготовлена на Машиностроительном заводе в Электростали (АО «МСЗ», предприятие Топливного дивизиона «Росатома»).

В составе ПАТЭС – две реакторных установки «ледокольного» типа КЛТ-40С. На таких реакторах замена ядерного топлива происходит не так, как на стандартных наземных атомных энергоблоках большой мощности (частичная замена топлива один раз в 12-18 месяцев), а один раз в несколько лет с полной выгрузкой всей активной зоны реактора и полной загрузкой свежего топлива.

Перед отправкой на ПАТЭС топливные кассеты прошли приёмочные испытания и техническое освидетельствование с выдачей сертификата Российского морского регистра судоходства (уполномоченная организация по приёмке ядерного топлива для судовых реакторных установок).

Перегрузка ядерного топлива на реакторной установке №1 (т.н. «правый борт» ПАТЭС) впервые состоялась в конце 2023 года, а на «левом борту» ПАТЭС – в 2024 году. Тогда это стало знаковой вехой в истории электростанции, означающей, что плавучий энергоблок в составе обеих реакторных установок штатно полностью отработал свой первый топливный цикл.

Следующая перегрузка топлива на втором реакторе ПАТЭС запланирована на 2027 год.

ПАТЭС «Академик Ломоносов» – первый в мире плавучий энергоблок с ядерной энергетической установкой. Его ввод в эксплуатацию открыл новую страницу в атомной энергетике, символизирующую начало эры транспортабельных энергоблоков малой мощности. Серийные плавучие энергоблоки на базе референтных инновационных реакторов РИТМ – современное высокотехнологичное решение для надежного и экономически выгодного электроснабжения прибрежных и изолированных регионов от углеродно нейтрального источника. В настоящее время на стадии строительства находятся плавучие энергоблоки для электроснабжения одного из крупнейших проектов в сфере цветных металлов. Интерес к ПЭБ проявляют десятки стран и регионов. Только в Арктической зоне потребность в плавучих энергоблоках оценивается в количестве до 15 единиц.

Энергоустановки плавучего энергоблока «Академик Ломоносов» были впервые подключены к электросети в декабре 2019 года, в мае 2020 – введены в промышленную эксплуатацию. Общая мощность ПАТЭС «Академик Ломоносов», выдаваемая в береговую сеть Певека без потребления берегом тепловой энергии, составляет около 76 МВт, а в режиме выдачи максимальной тепловой мощности - порядка 44 МВт. Население Певека – немногим более 4 тыс. человек, при этом ПАТЭС потенциально может обеспечить электроэнергией город с населением до 100 тыс. человек.

Ввод ПАТЭС решает две задачи. Во-первых, это замещение выбывающих мощностей Билибинской АЭС, действующей с 1974 года, а также Чаунской ТЭЦ, которой уже более 70 лет. Во-вторых – энергоснабжение основных горнодобывающих предприятий, расположенных на западной Чукотке в Чаун-Билибинском энергоузле – большого рудно-металлического кластера, в том числе золотодобывающие компании и проекты, связанные с развитием Баимской рудной зоны.В сентябре 2023 года была введена в эксплуатацию линия электропередачи напряжением 110 кВ протяженностью 490 километров, которая связала города Певек и Билибино.

Машиностроительный завод (АО «МСЗ», г. Электросталь Московской области) – один из крупнейших в мире производителей топлива для атомных электростанций. Завод производит ТВС для реакторов ВВЭР-440, ВВЭР-1000, ВВЭР-1200, ВВЭР-1300, РБМК-1000, БН-600, БН-800, ВК-50, транспортных реакторов российского атомного флота, топливные таблетки для поставок иностранным заказчикам. Также выпускает ядерное топливо для исследовательских реакторов. Входит в состав Топливного дивизиона «Росатома». www.elemash.ru

Топливный дивизион «Росатома» (управляющая компания - АО «ТВЭЛ») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности более 70 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе «ТВЭЛ». Топливный дивизион является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов. В дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре созданы отраслевые интеграторы «Росатома» по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии. www.tvel.ru