Якутские энергетики отремонтировали к зиме 5 ключевых ЛЭП

Специалисты Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) последовательно обновляют линии электропередачи и оборудование на подстанциях, чтобы обеспечить надежное электроснабжение города и пригородов в период пиковых нагрузок.

Значительный объем работ уже выполнен. Капитально отремонтированы воздушные линии электропередачи 6 кВ «Зеленстрой», «Сосновый берег» 1 и 2 цепь. На линии «Зеленстрой» заменено 48 опор: вместо устаревших деревянных установили металлические и смонтировали более 3 км самонесущего изолированного провода (СИП). Данная линия играет ключевую роль в электроснабжении района ГРЭС: улиц Кржижановского, 50 лет Советской Армии, Очиченко, Челюскина, Бабушкина, Беринга.

На линии «Сосновый берег» обновили 25 опор. При этом специалистам пришлось учитывать сложные ландшафтные условия: болотистую местность и озера. Эта линия обеспечивает электроэнергией часть села Хатассы, микрорайон Борисовка, поселок Геологов, частный сектор по Сергеляхскому шоссе.

Также завершены работы на магистральных линиях 110 кВ «Якутская ГРЭС Новая - Радиоцентр» с отпайками, «Якутская ГРЭС Новая - Бердигестях» с отпайками, «Якутская ГРЭС Новая - Кангалассы» с отпайками. В рамках ремонта заменены 16 опор и обновлены конструктивные элементы на 42 опорах. На линии «Якутская ГРЭС Новая - Кангалассы» с отпайками и воздушной линии 35 кВ Л-31 «Хатын-Юрях - Маган» произведена чистка просек.

Параллельно энергетики ведут ремонт оборудования на подстанциях 110 кВ. Всего в текущем году требуется отремонтировать порядка 150 единиц. Как отметил главный инженер Центрального РЭС Юрий Черепанов, все работы ведутся по графику.

На данный момент ведется реконструкция воздушной линии 6 кВ «Школа Милиции» в рамках технологического присоединения строящегося жилого комплекса «Столица» в квартале 9А. Там энергетики производят замену деревянных опор на металлические, а также монтаж провода СИП. Всего в плане 11 опор и монтаж 1,5 км СИП.

Не остаются без внимания и распределительные сети 0,4 кВ. На текущий момент завершены ремонты на воздушных линиях, питающих Вилюйский тракт 3 км, улицы Бекетова, Сергеляхское шоссе 7-8 км, улицу Жорницкого, район Новопортовской. Здесь произведена замена 66 опор и смонтировано более 3 км провода. В Магане обновлено более 70 опор.

«Наша главная задача — обеспечить надежность энергосистемы к наступлению холодов. Каждый отремонтированный участок — это в вклад в бесперебойное электроснабжение жителей Якутска и пригородов», — отметил Юрий Черепанов.

Ремонтная кампания продолжается, и в ближайшее время специалисты приступят к следующим этапам обновления сетевой инфраструктуры.