В Мневниковской пойме построят и реконструируют порядка 3,8 км дорог

Порядка 3,8 км улично-дорожной сети будет построено и реконструировано в Мневниковской пойме, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В планах – создание дополнительной транспортной связи между станциями метро "Мневники" и "Терехово", а также строительство местных улиц и проездов к крупным будущим объектам. Например, к Академии хоккея Александра Овечкина, баскетбольному клубу ЦСКА, многофункциональному комплексу с ареной для регби, новому зданию Большого Московского цирка», – написал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

По его словам, на улицах установят светофоры и обустроят остановки, чтобы организовать новые маршруты наземного городского транспорта.

«Для безопасности пешеходов при пересечении загруженного транспортного перекрестка запланированы реконструкция подземного перехода на пересечении Проектируемых проездов № 1165 и № 1166, обустройство наземных переходов и тротуаров», – также отметил Сергей Собянин в телеграм-канале.

Мэр подчеркнул, что Мневниковская пойма – один из крупнейших центров развития Москвы.

«Там идет строительство современного городского района с жилыми кварталами, спортивными центрами, зелеными зонами отдыха. В 2021 году в пойме открыты две станции БКЛ – "Мневники" и "Терехово". Проведена реконструкция улицы Нижние Мневники со строительством мостов через Москву-реку и шлюзы», – рассказал Сергей Собянин.

Глава города добавил, что для подъезда к строящимся жилым кварталам, спортивным сооружениям и станциям метро появились новые улицы, построены Гагаринский мост в створе улицы Мясищева, связавший Мневниковскую и Филевскую поймы, и путепровод через основной ход Северо-Западной хорды.