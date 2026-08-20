До конца 2028 года в Новгородской области отремонтируют более 340 км федеральной трассы А-122

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Россия» продолжает масштабную работу, направленную на обеспечение комфортного и безопасного проезда по федеральным трассам Новгородской области. Большое внимание уделяется приведению в нормативное состояние трассы А-122 «Автомобильная дорога А-114 – Устюжна – Крестцы – Яжелбицы – Великие Луки – Невель».

Дорога проходит через девять муниципальных округов, связывает города и сельские территории, в том числе Боровичи, Окуловку, Пестово, Мошенское, Крестцы, а также ряд небольших населенных пунктов. Ее социальная значимость обуславливается развитой системой регулярных пассажирских перевозок: по участкам А-122 проходят межмуниципальные автобусные маршруты, что делает трассу важной частью повседневной транспортной инфраструктуры для местных жителей. Помимо этого, дорога связывает три региона – Новгородскую, Вологодскую и Псковскую области, – обеспечивая транспортный коридор для пассажирских и грузовых перевозок. Ежедневно здесь проезжает порядка 2 тыс. автомобилей.

В настоящее время работы сосредоточены на наиболее сложных участках в Пестовском, Мошенском, Демянском, Марёвском и Холмском муниципальных округах. Речь идет об отрезках с 71-го по 147-й км, с 385-го по 411-й км, 450-го по 476-й км и с 532-го по 553-й км общей протяженностью 149 км.

Активными темпами дорожники фрезеруют изношенное покрытие – его снимают для последующего восстановления прочности основания. Затем специалистам предстоит уложить выравнивающий слой, который позволит сгладить все неровности и подготовить основу для нового покрытия. Основным этапом станет укладка современного износостойкого покрытия, которое гарантирует долговечность и устойчивость к нагрузкам.

Также в ходе ремонта заменят остановочные павильоны и обустроят тротуары, укрепят обочины, нанесут новую дорожную разметку из термопластика, хорошо заметную при любых погодных условиях.

Кроме того, в Боровичском и Окуловском округах ведутся работы по замене верхнего слоя покрытия на 29 км трассы: с 219-го по 248-й км. Технология устройства слоев износа позволяет восстановить основные технико-эксплуатационные характеристики дороги, такие как ровность и сцепление, а также защитить нижние слои дорожной одежды от преждевременного разрушения.

В планах у дорожников отремонтировать еще три участка протяженностью 110 км: км 250 – км 284, км 411 – км 450 и км 476 – км 513, а также провести капитальный ремонт на почти 39 км: с 44-го по 66-й км и 516-го по 532-й км. Верхний слой дорожного покрытия планируется обновить еще на 20 км: со 199-го по 219-й км.

«Безусловно, выполненные работы на указанных объектах станут важным вкладом в повышение уровня безопасности дорожного движения на одной из важных транспортных артерий, соединяющих северо-западные регионы России. До конца 2028 года силами ведомства планируется отремонтировать в общей сложности свыше 340 км трассы А-122. Это позволит улучшить транспортное сообщение и создать условия для дальнейшего социально-экономического развития прилегающих территорий», – сказал исполняющий обязанности начальника ФКУ Упрдор «Россия» Денис Абрамов.

При подъезде к местам производства работ установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим и указывающие направление движения. Водителям необходимо быть внимательными и соблюдать требования временной схемы организации движения.

*** Протяжённость трассы А-122 в Новгородской области составляет 448 км.