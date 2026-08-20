Любимый завод электромонтажников. «Конкорд» на VI Всероссийском Слёте Электриков

20 августа в Москве прошел VI Всероссийский Слёт Электриков. В Danilovsky Event Hall собрались электромонтажники, производители электротехнической продукции, представители профессионального сообщества и отраслевые эксперты из разных регионов России.

Более 30 компаний представили здесь свою продукцию и новые решения. Но главное отличие Слёта от привычных отраслевых выставок заключается даже не в составе участников, а в самой аудитории.

Здесь производитель оказывается лицом к лицу с человеком, который завтра возьмет его кабель, инструмент или оборудование в руки и будет работать с ним на реальном объекте. И именно поэтому на Слёте было действительно многолюдно, шумно и живо. У стендов постоянно шло общение, посетители рассматривали продукцию, задавали конкретные вопросы, спорили, обсуждали собственный опыт монтажа. Это не выставка, где значительная часть времени уходит на протокольные встречи. Здесь практически все построено вокруг непосредственного контакта производителя и конечного потребителя.

Собрать все наклейки

Даже механика мероприятия заставляет посетителя не просто ходить между стендами. На входе каждый получает специальный обходной лист с перечнем компаний-участников. Посетив стенд производителя, познакомившись с продукцией и пообщавшись с представителями компании, электрик получает фирменную наклейку и размещает ее в своем листе.

Чтобы заполнить его, необходимо пройти практически весь Слёт. Полностью собранный маршрут открывает дополнительные возможности, в том числе участие в суперрозыгрыше. Простая игровая механика решает вполне серьезную выставочную задачу: посетитель действительно знакомится с большим количеством представленных брендов, а производитель получает поток именно своей целевой аудитории.

Одним из самых заметных кабельных участников Слёта стал завод «Конкорд».

«Конкорд»: кабель создается вместе с электриками

Для «Конкорда» подобный формат особенно органичен. Предприятие уже давно строит коммуникацию не только через традиционную цепочку «завод, дистрибьютор, покупатель», но и напрямую с электромонтажниками. Слёты электриков, встречи профессиональных сообществ, экскурсии на производство и постоянная обратная связь с конечными потребителями для предприятия стали фактически частью работы над продуктом. И некоторые решения в ассортименте «Конкорда» появляются буквально из разговоров с монтажниками. Хороший пример, представленный на Слёте, новый КГВВН в светлом исполнении.

Как рассказал коммерческий директор «Конкорда» Александр Черкасов, идея появилась после неоднократных обращений одного из клиентов. При монтаже систем кондиционирования и инженерного оборудования зачастую применяется пятижильный ПВС, однако заказчику требовалось другое решение с удобной идентификацией жил и характеристиками именно кабеля.

На заводе вместе с технологами изучили вопрос и предложили КГВВН. Но возник еще один нюанс. Традиционный черный кабель далеко не всегда эстетично выглядит при открытом монтаже, особенно рядом с климатическим и инженерным оборудованием. Так появился светлый вариант КГВВН. Фактически это продукт, родившийся не в кабинете маркетолога, а из конкретной задачи монтажника. Сейчас предприятие начинает формировать спрос на новую позицию и рассчитывает, что к следующему сезону монтажа климатических систем она сможет занять устойчивое место в ассортименте.

Кабель становится частью дизайна

Другим интересным направлением «Конкорда» стали различные цветовые исполнения кабеля. И здесь инициатива также во многом пришла снизу. Во время общения с профессиональными электриками звучали предложения расширить цветовую гамму не только ПуГВ, но и ВВГ.

Применений может быть много: сигнальные линии, открытая прокладка, дизайнерские решения, визуальное разделение линий.

Сам Александр Черкасов смотрит на эту идею еще шире. Цветной кабель позволяет хорошему электромонтажнику создавать собственный узнаваемый стиль работы.

«Мы помогаем людям развивать в том числе свой собственный бренд, естественно, совместно с нашим брендом», — говорит Александр Черкасов.

Получается интересная модель. Завод дает электрику продукт, с помощью которого тот может выделить качество и эстетику своей работы. Электрик, в свою очередь, становится фактическим проводником бренда производителя к конечному заказчику.

Следующий шаг «Конкорда»: монтажный кабель

Но одними цветовыми решениями расширение ассортимента предприятия не ограничивается.

«Конкорд» запустил производство монтажных кабелей, в том числе бронированных исполнений и «Алюмофлекс». По словам Александра Черкасова, речь уже идет примерно о 7 тысячах марконаименований, включенных в производственную программу.

Сейчас предприятие работает с дилерами над формированием складских запасов и рассчитывает к концу 2026, началу 2027 года загрузить новое производство. Еще один показатель серьезности намерений: в 2027 году предприятие рассматривает участие не только в Cabex, но и в выставке «Нефтегаз», уже с новой линейкой собственной кабельной продукции.

На новом для себя сегменте завод намерен придерживаться той же стратегии, которая позволила ему занять заметное место на рынке силового кабеля: качественный продукт по рациональной цене.

Почему «Конкорд» любят электромонтажники

Наверное, один из самых интересных моментов разговора на Слёте касался даже не новых кабелей. Черкасов объяснил, зачем заводу вообще нужно так много непосредственного общения с монтажниками.

Между производителем и конечным потребителем почти всегда находится дистрибьютор. И его оценка спроса не обязательно совпадает с оценкой человека, который каждый день работает с кабелем. Поэтому «Конкорду» важно спросить непосредственно у монтажника: работаешь нашим кабелем? Почему выбираешь его? Что устраивает? Что необходимо изменить?

И иногда ответы оказываются совсем не такими, какие производитель мог бы получить через традиционный канал продаж. Показательны результаты конкурсов монтажников на форумах ЭТМ. По словам Александра Черкасова, продукция «Конкорда» неоднократно занимала там первые места, хотя сам кабель предприятия не является самым дешевым предложением в соответствующей линейке. Это важная деталь, когда выбор происходит не в закупочном кабинете и не в таблице с ценами, а непосредственно руками профессионального электрика, критерии меняются.

Удобство разделки, качество материалов, геометрия, гибкость, понятность маркировки и общее ощущение от работы с продуктом перестают быть второстепенными характеристиками. И именно здесь становится понятна ставка «Конкорда» на электромонтажников.

В каком-то смысле это действительно любимый завод монтажников. Не потому, что так написано в рекламном буклете, а потому, что предприятие системно идет к тем людям, которые ежедневно работают с его продукцией, слушает их и превращает часть полученной обратной связи в реальные продукты.

Секрет Слёта в простых людях

VI Всероссийский Слёт Электриков проводится уже в шестой раз, и, судя по тому, насколько активно жила площадка в этом году, организаторы нашли работающую формулу. Секрет этого формата, возможно, как раз в его простоте.

Здесь относительно мало дистанции между большим производителем и человеком с инструментом в руках. Здесь не требуется длинных докладов о том, насколько хорош продукт. Его можно показать, потрогать, обсудить и сразу получить реакцию профессионала. Здесь электрик не массовка возле выставочного стенда. Он главный участник мероприятия. Конкурсы, мастер-классы, обходные листы, наклейки, розыгрыши создают вокруг этого общения игровую атмосферу, но внутри нее происходит вполне серьезный процесс: производители напрямую разговаривают со своими конечными потребителями.

Для кабельной промышленности такой контакт особенно ценен. Можно долго изучать статистику продаж и отчеты дистрибьюторов. А можно спросить человека, который каждый день разделывает, прокладывает и подключает кабель: каким кабелем тебе действительно удобно работать? И услышать ответ без посредников. «Конкорд», похоже, этот принцип понял одним из первых.

Посмотреть, как прошёл Слёт Электриков можно в нашей галерее: