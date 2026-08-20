Утверждены новые национальные стандарты по релейной защите и автоматике, разработанные Системным оператором

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) утвердило два новых стандарта в области РЗА, разработанные Системным оператором Единой энергетической системы по плану работ подкомитета ТК016/ПК-1 «Электроэнергетические системы».

ГОСТ Р 72821-2026 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита и автоматика шунтирующих реакторов напряжением 110 кВ и выше. Испытания» и ГОСТ Р 72822-2026 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита и автоматика компенсационных реакторов. Испытания» разработаны в группе стандартов по испытаниям различных видов устройств релейной защиты и автоматики.

Первый устанавливает порядок и методику проведения испытаний микропроцессорных устройств, реализующих функции релейной защиты и автоматики шунтирующих реакторов 110 кВ и выше для подтверждения их соответствия функциональным требованиям, предъявляемым ГОСТ Р 58983-2020 «Релейная защита и автоматика автотрансформаторов (трансформаторов), шунтирующих реакторов, управляемых шунтирующих реакторов, конденсаторных батарей с высшим классом напряжения 110 кВ и выше. Функциональные требования».

Второй устанавливает порядок и методику проведения испытаний микропроцессорных устройств, реализующих функции релейной защиты и автоматики компенсационных реакторов для подтверждения их соответствия функциональным требованиям, предъявляемым ГОСТ Р 58983-2020.

«Разработанные стандарты вошли в группу стандартов на испытания устройств РЗА, которая вместе с ГОСТ Р 58983 образует взаимосвязанный набор документов, позволяющий проводить оценку соответствия функций релейной защиты оборудования на объектах электроэнергетики для обеспечения надежной работы энергосистем», — отметил начальник отдела стандартизации Департамента параллельной работы и стандартизации АО «СО ЕЭС» Юрий Федоров.

Новые национальные стандарты вводятся в действие 1 октября 2026 года. После издания официальные тексты документов будут доступны на сайте Росстандарта, а также для заказа в интернет-магазине уполномоченной организации ФГБУ «Институт стандартизации».

ТК 016 «Электроэнергетика»

Технический комитет «Электроэнергетика» (ТК 016) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарта) в его современном виде сформирован в сентябре 2014 года путем реорганизации ряда технических комитетов по стандартизации в области электроэнергетики. Базовой организацией комитета, выполняющей также функции секретариата ТК 016, является АО «СО ЕЭС».

В состав ТК 016 входят семь подкомитетов (ПК) также имеющих свою базовую организацию. Системный оператор выступает базовой организацией ПК-1 «Электроэнергетические системы» и ПК-7 «Интеллектуальные технологии в электроэнергетике».

Сфера деятельности ТК 016 — стандартизация в электроэнергетике в области электроэнергетических систем и энергообъектов, включая электрические тепловые, гидравлические и гидроаккумулирующие электростанции, передающие и распределительные электрические сети, а также стандартизация системных требований к оборудованию электрических станций и сетей, в том числе систем силовой электроники.