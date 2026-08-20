В Красноярске почти за 157 млн рублей отремонтируют здание электродепо «Октябрьское»

В Красноярске выполнят комплекс строительных и монтажных работ по ремонту объединенного здания эксплуатационного персонала и инженерного корпуса в электродепо «Октябрьское». Проект входит в первый этап строительства линии скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта. Начальная максимальная цена контракта составляет 157,4 миллиона рублей, сообщает портал RosTender.info.

Подрядную организацию определят до 7 сентября 2026 года. Победитель выполнит все работы за 238 дней с момента подписания договора. Ремонт здания станет вторым из одиннадцати этапов проекта.

Реализация этого этапа важна для масштабного строительства новой линии легкорельсового транспорта. Проект улучшит транспортную инфраструктуру города и повысит качество обслуживания пассажиров.

Условия участия и подробности о закупке доступны здесь.