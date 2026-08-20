«Россети Новосибирск» инвестируют более 100 млн рублей в надежность электроснабжения города Куйбышева

«Россети Новосибирск» вышли на финальную стадию реализации крупного инвестиционного проекта по повышению надежности электроснабжения города Куйбышева. В районном центре активно ведется строительство нового распределительного пункта 10 кВ, который полностью заменит действующий энергообъект, введенный в эксплуатацию несколько десятков лет назад. Все работы энергетики планируют завершить до наступления зимы.

Новый энергообъект обеспечит электроэнергией потребителей центральной части Куйбышева. Пункт будет оснащен современным оборудованием российского производства – на объекте установят вакуумные выключатели, микропроцессорные устройства релейной защиты, а также 40 ячеек, что значительно усилит сетевую инфраструктуру района. Переход на отечественную компонентную базу обеспечит независимость обслуживания энергоузла от импортных поставок. Общий объем инвестиций «Россети Новосибирск» в этот проект превышает 101 миллион рублей.

Энергетики уже завершили самый трудоемкий этап капитальных работ. На площадке возведен прочный фундамент из винтовых свай, на котором смонтировано модульное здание самого распределительного пункта, состоящее из девяти готовых блоков. В настоящее время специалисты выполняют электромонтажные работы, прокладывают цепи вторичной коммутации – «мозга» электроустановки, отвечающего за автоматическое управление и защиту. Параллельно ведется подготовка траншей для укладки питающих и отходящих кабельных линий электропередачи 10 кВ, которые свяжут новый распределительный пункт с энергосистемой города.

Благодаря модернизации электросетей, реализуемой компанией «Россети Новосибирск» в Куйбышеве, уже до конца этого года удастся повысить надежность электроснабжения сотен организаций и социальных объектов города, а также более 20 тысяч местных жителей.