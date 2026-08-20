«Россети» разработали инновационную технологию для повышения устойчивости ЛЭП в Арктике

В Ямало‑Ненецком автономном округе специалисты «Россети Тюмень» приступили к внедрению инновационной технологии укрепления и замены фундаментов опор линий электропередачи в условиях Крайнего Севера. Новое решение, ранее прошедшее опытную эксплуатацию, позволяет существенно сократить сроки и стоимость работ, а также повысить устойчивость конструкций в сложных климатических условиях.

Инновация энергетиков позволяет эффективно справляться со свойственными для северных территорий вызовами: вечной мерзлотой, обводнённостью и пучинистостью грунта, резкими перепадами температур. Со временем эти климатические факторы могут приводить к смещению свай и деформации фундаментов, а разработка помогает сократить риски.

В основе новой технологии – модульные винтовые сваи (анкеры) со вставкой из композитного материала. Компоненты легкого и прочного композита обладают чрезвычайно низкой теплопроводностью и препятствуют попаданию тепла с поверхности почвы вглубь вечной мерзлоты. Таким образом, техногенный фактор растепления или таяния мерзлоты в месте установки сваи сводится к минимуму. Анкеры обеспечивают надежное сцепление с грунтом и повышают несущую способность фундаментов, увеличивая срок их службы после ремонта на 30 лет и более.

Новые сваи прошли все необходимые испытания и были опробованы в ходе опытно‑промышленной эксплуатации на 10 опорах высоковольтных ЛЭП. Для установки свай энергетики «Россети Тюмень» также создали мобильную малогабаритную буровую установку на гусеничном ходу, которая позволяет проводить ремонты в труднодоступной местности. Обустройство фундаментных конструкций с помощью такой спецтехники производится без перестановки опор ЛЭП и без ограничения электроснабжения потребителей.

Группа «Россети» последовательно внедряет современные технологии в производственные процессы. Предложенное решение носит универсальный характер и может применяться в различных сферах – в других отраслях ТЭК, промышленном и гражданском строительстве в Арктической зоне.