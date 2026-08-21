77 специалистов и более 30 дорожно-строительных машин задействованы при капремонте подъезда к Ставрополю от трассы Р-217 «Кавказ»

В рамках капитального ремонта, проводимого по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», специалисты подрядной организации расширяют до четырех полос десятикилометровый участок (км 20 – км 30) федеральной автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» на подъезде к Ставрополю. Завершить капитальный ремонт планируется до конца 2027 года.

Кроме того, заменят существующую дорожную одежду на новую усиленную конструкцию с использованием георешетки и нескольких слоев асфальтобетона (включая ЩМА-16). Реализация указанных мер обеспечит высокую прочность дорожного полотна и износостойкость покрытия.

Помимо устройства дорожного полотна, по заказу ФКУ Упрдор «Кавказ», будет выполнен комплекс мероприятий по обустройству объекта. В части водоотведения предусмотрена замена восьми водопропускных труб, устройство лотков и колодцев с пескоуловителями. На всем протяжении участка смонтируют 499 опор электроосвещения. Для обеспечения безопасности установят барьерные и парапетные ограждения, а также перила.

Для удобства пешеходов на переходах появятся три новых светофора с кнопкой вызова, дорожные знаки, а в хуторах Польский и Темнореченский построят четыре новых автопавильона. Также будут укреплены обочины и нанесена горизонтальная разметка термопластиком.

Для выполнения работ сформирована бригада из 77 человек, включая дорожных рабочих, машинистов и геодезистов и внушительный парк спецтехники: два асфальтоукладчика, 18 самосвалов, восемь катков, четыре экскаватора, фреза и другая техника.

«Трасса соединяет регионы центральной России с Югом и республиками Северного Кавказа. Интенсивность движения на этом участке – до 20 тысяч автомобилей в сутки. Для такого потока двух действующих полос было недостаточно. Особо отмечу, что на время капремонта две полосы остаются открытыми для движения в штатном режиме», – рассказал начальник ФКУ Упрдор «Кавказ» Александр Лукашук.

Отдельно добавим, что специалисты ФГБУ «Росдортехнология» ежедневно инспектируют объект капитального ремонта – такой подход гарантирует своевременное выявление возможных недочетов и способствует повышению качества работ.