Филиал ПАО «Россети» заменит 3 тыс. изоляторов на магистральных ЛЭП Забайкалья

Филиал ПАО «Россети» – МЭС Сибири обновит изоляцию на 17 высоковольтных линиях электропередачи Забайкальского края. Это минимизирует риски технологических нарушений на энергообъектах в периоды пиковых нагрузок и при неблагоприятных погодных условиях и, как следствие, повысит надежность электроснабжения потребителей в регионе.

Всего специалисты установят порядка 3 тыс. изоляторов российского производства, выполненных из закаленного стекла. Главные их преимущества – высокая прочность, долговечность и простота диагностики.

Изоляторы – важнейший элемент линий электропередачи. Они фиксируют провода на опорах и создают необходимый промежуток, предотвращающий попадание высокого напряжения на конструкции опор.