Правительство выделило более 3,5 млрд рублей на поддержание работы энергокомплекса Белгородской и Курской областей

2 часа назад
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Источник:
Правительство РФ
Авторы и источники / Правообладателям

На обеспечение стабильной работы объектов электроэнергетики Белгородской и Курской областей выделено более 3,5 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Финансирование необходимо для возмещения затрат по строительству и реконструкции высоковольтных линий и подстанций. Речь идёт в том числе о строительстве линии от подстанции «Обоянь» в Курской области до подстанции «Рудник» в Белгородской области с реконструкцией подстанции «Рудник».

Решение создаст условия для бесперебойной подачи электроэнергии в дома и квартиры граждан, а также в школы, детские сады, больницы и поликлиники двух приграничных регионов.

Вопрос был рассмотрен на заседании Правительства 20 августа.

Распоряжение от 20 августа 2026 года №2219-р  PDF 122Kb

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