C начала года Cвердловская железная дорога отремонтировала в Пермском крае свыше 60 км пути

В январе – июле 2026 года Свердловская железная дорога провела в Пермском крае капитальный ремонт 63 км пути. Прежде всего, обновлены участки с наибольшим пропущенным тоннажем и высокой интенсивностью движения. Это перегоны Менделеево – Григорьевская, Кишерть – Шумково, Мулянка – Юг на Транссибе, а также Яйва – Березники-Сортировочные и Калино – Лямино на рокадных направлениях.

Капитальный ремонт – это комплексное обновление верхнего строения пути. Железнодорожники заменили рельсошпальную решетку, очистили балласт и восстановили земляное полотно, чтобы вернуть путь к проектным параметрам прочности и стабильности.

В настоящее время ремонт ведется на перегонах Оверята – Курья и Шаля – Вогулка. Далее железнодорожники приступят к обновлению перегонов Кутамыш – Селянка и Бассег – Усьва. Всего в Пермском крае в 2026 году планируется капитально отремонтировать 111 км пути, заменить 41 стрелочный перевод.

Работы организованы таким образом, чтобы как можно меньше влиять на расписание поездов. Для повышения скорости и качества ремонта используется современная техника. Например, инновационный рельсоукладочный комплекс передвигается без локомотива и способен заменить собой выправочно-подбивочно-отделочную машину, стабилизатор пути и планировщик балласта.

На участках, где капремонт пока не требуется, производится замена изношенных рельсов. С начала года в Прикамье заменили 38,5 км рельсовой нити.

Кроме того, железнодорожники провели планово-предупредительную выправку 96 км пути. В отличие от капитального ремонта, здесь не заменяют рельсы и шпалы, а восстанавливают геометрию пути, поднимая и выправляя его.

Комплексное обновление железнодорожного пути позволяет вернуть ему прочность и ресурс на много лет вперед, увеличить скорость движения грузовых и пассажирских поездов на обновленных участках, сделать поездки для пассажиров более комфортными за счет плавности хода поезда, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.