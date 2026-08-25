В Москве появится Научно-производственный нейрорадиологический комплекс

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проект строительства первого в России Научно-производственного нейрорадиологического комплекса. Он станет базой для высокотехнологических исследований и разработок в сфере заболеваний нервной системы.

Новый комплекс расположится в здании сложной формы – стремящейся к прямоугольнику со скругленным углом. Это будет строение переменной этажности от 1 до 7 этажей с техническим подземным уровнем. Его площадь составит более 6600 кв. м.

«Здание Научно-производственного нейрорадиологического комплекса архитектурно вписано в сложившуюся окружающую застройку. Также в проекте учтены сложный рельеф участка и сохранена действующая инфраструктура», – рассказала специалист Главгосэкспертизы России, главный эксперт проекта Ольга Панкратьева.

Архитектурные решения подчинены требованиям технологических процессов научно-производственного комплекса, а именно отделения клинических исследований, лаборатории доклинических исследований и циклотронно-радиохимического подразделения.

«Фасад здания также отвечает актуальным тенденциям в архитектуре и соответствует его функциональному назначению. Облицовка имитирует натуральный камень. Для основного объема выбраны светлые тона, а для нижней части здания серого. Кроме того, имитация темно-серого камня фрагментарно дополнена в системе витражей. Предусмотрены ступенчатые карнизы, перекликающиеся единым ансамблем с существующим зданием. Над основными входами предусмотрены стеклянные козырьки. На радиусных частях фасада применены гнутые витражные системы», – добавила Ольга Панкратьева.

Особое внимание в проекте уделено безопасности. Так, строительные, отделочные, теплоизоляционные материалы и оборудование, имеют сертификаты пожарной безопасности РФ.

Застройщик – ФГБУ «Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью» Федерального медико-биологического агентства

Генеральный проектировщик – ООО «МедАтом»