Энергетики «Россети Сибирь» рассказали, как будет развиваться электросетевой комплекс юга Красноярского края

В Минусинске состоялось заседание Совета потребителей филиала «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» под председательством Анатолия Матюшенко. Энергетики совместно с представителями краевой и муниципальной власти, бизнеса и депутатами обсудили дальнейшее развитие электросетевого комплекса.



Директор филиала «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» Антон Лукин обозначил ключевые направления работы и планы по развитию электроснабжения территорий Минусинского округа.

«Главный наш показатель – это надёжное и бесперебойное электроснабжение потребителей. По количеству технологических нарушений мы фиксируем снижение на 38%, по сравнению с прошлым годом. Среднее время восстановления электроснабжения сократилось на 20%. Ремонтная программа по Минусинскому округу в этом году увеличена в 2,5 раза. Основное направление — замена опор и неизолированного провода на самонесущий изолированный. Если в прошлом году мы заменили 220 опор, то в этом году планируем почти 900. Начинаем наращивать темпы восстановления технического состояния сетевых объектов, и с каждым годом они будут расти — для этого предусмотрены источники финансирования в рамках регуляторного соглашения», — рассказал Антон Лукин.

Председатель комитета по экономике и налоговой политике Законодательного собрания края Егор Васильев отметил важность регуляторного соглашения, которое краевая власть заключила с филиалом «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» в прошлом году.

«Инвестиционные вложения компании в сетевое хозяйство, ремонты и технику выросли в разы. Сохраняются хорошие темпы по исполнению договоров технологического присоединения. Сегодня мы обсуждаем не вечные проблемы, а конкретные планы работ — те самые вопросы, которые поднимаются на встречах с жителями», — подчеркнул Егор Васильев.

Отдельное внимание уделили технологическому присоединению к электросетям. Сейчас в производственном отделении «Минусинские электрические сети» на исполнении находится 843 договора, порядка 400 из них уже выполнены. 32 заявки — от представителей малого и среднего бизнеса, и до конца года они будут закрыты в полном объёме.



Глава Минусинского округа Дмитрий Меркулов отметил, что наиболее частые обращения граждан касаются качества электроснабжения. Благодаря взаимодействию с руководством Минусинского производственного отделения филиала «Красноярскэнерго» вопросы решаются оперативно и конструктивно.

«Когда разбирались по низкому напряжению, выяснилось, что выданные технические условия зачастую не соответствуют реальным показателям: мощность по техусловиям – по 5 кВт, а фактическое потребление гораздо выше. И в этой части мы, конечно же, помогаем нашим жителям, чтобы они направляли обращение на увеличение технических мощностей», — добавил Дмитрий Меркулов.

Одна из действенных мер — внедрение автоматического регулирования мощности на индивидуальных приборах учёта. В Минусинске таких приборов сейчас порядка 17 тысяч. Если фактическое потребление в разы превышает договорную мощность, то есть выделено 5 кВт, а используется значительно больше, срабатывает защита и подача электроэнергии приостанавливается. При повторных перегрузках счётчик может быть полностью заблокирован.

Энергетики пояснили, что энергопотребление должно соответствовать условиям договора. Если мощности не хватает, нужно подать заявку на её увеличение в сетевую компанию. Специалисты рассчитают новую нагрузку и при необходимости проведут работы на сетях.

Директор производственного отделения «Минусинские электрические сети» филиала «Красноярскэнерго» Алексей Лелюга рассказал о работе по пресечению нелегального майнинга криптовалют на юге края, который создаёт повышенную нагрузку, ускоряет износ оборудования и ухудшает качество электроснабжения.

«В нескольких населенных пунктах мы по этому направлению уже поработали, незаконный майнинг пресекли — стабильность электроснабжения стала лучше. Продолжаем выявлять нарушителей по южной территории. Жалобы на качество напряжения снижаются, работа продолжается», — заявил Алексей Лелюга.

Заместитель главы Курагинского муниципального округа Евгений Петухов поднял вопрос о создании мастерского участка в Кошурниково для оперативного восстановления электроснабжения при возможных технологических нарушениях в отдалённом посёлке. Антон Лукин подтвердил готовность энергетиков организовать участок при содействии местных властей в части подбора персонала. При этом компания готова принимать на работу людей без опыта. В «Россети Сибирь» действует специальная программа обучения, которая позволит подготовить специалистов.