Началась комплектация вагонов первых российских высокоскоростных поездов

Специалисты завода «Уральские локомотивы» делают теплоизоляцию и шумоизоляцию, прокладывают кабели, устанавливают облицовочные панели, монтируют боковые окна, двери и токоприёмники.

Сейчас монтаж комплектующих осуществляют на 9 из 16 вагонов двух первых электропоездов. Боковые окна устанавливают в алюминиевый кузов с применением специальной технологии вклеивания. Она обеспечивает прочную фиксацию стеклопакета и снижает уровень шума в салоне. Двери при установке оснащают усиленным контуром уплотнения, чтобы обеспечить герметичность вагона при движении на скоростях до 400 км/ч. Специально для высокоскоростного состава разработан токоприёмник с улучшенными аэродинамическими характеристиками. При его создании специалисты снизили массу конструкции и уровень шума. Оборудование рассчитано на эксплуатацию в диапазоне температур от –50 до +75°C.

В общей сложности созданием комплектующих для первого российского высокоскоростного поезда занимаются 150 предприятий со всей страны.