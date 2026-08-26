Специалисты «Смоленскэнерго» обеспечили электроэнергией новый жилой комплекс в Ельне

Энергетики филиала «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» завершили работы по технологическому присоединению к сетям малоэтажной жилой застройки в городе Ельне. Суммарная мощность, выданная новому жилому комплексу, составила 150 кВт.

Для создания надежной системы электроснабжения специалисты «Смоленскэнерго» провели реконструкцию существующих электрических сетей, построили новую воздушную линию электропередачи напряжением 0,4 кВ и установили выносные щиты учета электроэнергии.

10 новых индивидуальных жилых домов возведены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Ключи от четырех новостроек получат работники агропромышленного комплекса, три дома предназначены для медицинских работников, еще три — для сотрудников местных предприятий.