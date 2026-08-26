В Новосибирске капитально отремонтируют мост через реку Иня на улице Эйхе почти за 503 млн рублей
26 авг. 2026, 14:30
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В Новосибирске капитально отремонтируют мост через реку Иня на улице Эйхе. На эти цели в бюджете города на 2027–2028 годы предусмотрели 502,8 миллиона рублей. Конкурс на выбор подрядной организации завершится до 1 сентября 2026 года, сообщает портал RosTender.info.
Подрядчик укрепит несущие конструкции, обновит дорожное покрытие и модернизирует системы освещения. Работы выполнят с использованием современных материалов и технологий, что увеличит срок эксплуатации моста и снизит затраты на его обслуживание.
Проект входит в программу обновления городской инфраструктуры. Своевременный ремонт обеспечит комфортное и безопасное движение жителей Новосибирска.
Условия участия и подробности о закупке доступны здесь.