Автодор проводит профилактические мероприятия в преддверии нового учебного года

В преддверии нового учебного года Госкомпания «Автодор» совместно с подразделениями Госавтоинспекции проводит профилактические мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения. Акции проходят на трассах М-1 «Беларусь», М-4 «Дон» и М-11 «Нева».



Так, специалисты Краснодарского филиала Автодора проверили эксплуатационное состояние и обустройство всех наземных пешеходных переходов в зоне своей ответственности. На участке с 1119-го по 1319-й км трассы М-4 «Дон» наземные пешеходные переходы отсутствуют. На отрезке с 1319-го по 1542-й км — от поселка Октябрьский до въезда в Новороссийск — действует 71 наземный переход, восемь из которых расположены вблизи детских образовательных учреждений. Специалисты проверили их состояние и соответствие требованиям организации дорожного движения. Все переходы и пути следования к ним оборудованы необходимыми дорожными знаками, пешеходными направляющими ограждениями и светофорами с вызывными устройствами. Дорожная разметка нанесена в полном объеме.



С началом учебного года сотрудники Краснодарского филиала совместно с Госавтоинспекцией Геленджикского района также планируют посетить образовательные учреждения, расположенные в непосредственной близости от трассы М-4 «Дон».



Профилактическая акция, посвященная безопасности дорожного движения перед началом учебного года, уже прошла на 384-м км трассы М-1 «Беларусь». Сотрудники Госкомпании «Автодор» совместно с Госавтоинспекцией Смоленской области напомнили участникам дорожного движения о необходимости соблюдать ПДД. Участникам акции раздали информационные листовки и световозвращающие элементы.



Аналогичные профилактические мероприятия провели на трассе М-11 «Нева» в Ленинградской и Новгородской областях, а также в Санкт-Петербурге. Сотрудники Автодора совместно с подразделениями Госавтоинспекции напомнили автомобилистам о правилах перевозки детей, необходимости использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности, а также соблюдения скоростного режима.