Более половины перевозчиков еще не готовы к переходу на ЭДО, рассказали в Деловых Линиях и Ренессанс страховании

К обязательному переходу на электронные транспортные документы полностью подготовились только порядка 40% компаний, при этом 7% практически не приступали к внедрению новых требований. К такому выводу пришли аналитики «Деловых Линий» и «Ренессанс страхования» по итогам опроса перевозчиков и экспедиторов из более чем 15 российских регионов. Исследование также показало, что проверка контрагентов пока остается скорее формальностью. Государственную систему учета грузоперевозок ГосЛог не знают 22% перевозчиков, а заказчики регулярно запрашивают подтверждение регистрации в ней лишь в 9% случаев.



Также у участников рынка до сих пор нет единого понимания, кто должен финансировать переход на ЭДО. Так, 32% перевозчиков считают, что эти расходы должны взять на себя заказчики — грузовладельцы и грузоотправители. Еще 32% называют ответственными самих перевозчиков, а 26% полагают, что их следует распределить между всеми участниками цепочки поставок. При этом главные опасения среди перевозчиков вызывает не цифровизация, а инфраструктура вокруг нее. В числе возможных проблем названы перебои связи на маршруте в отдаленных регионах (33%), нехватка подготовленных водителей (32%) и технические сбои у операторов, через чьи платформы оформляются электронные накладные (30%). Участники рынка чаще всего просят повысить надежность работы этих платформ (29%) и организовать массовое обучение водителей и диспетчеров (26%).

«Внедрение ГИС ЭПД — закономерный этап цифровизации отрасли и важный шаг к повышению прозрачности и эффективности грузоперевозок. Но ключевая задача сейчас — чтобы все участники перевозки, включая грузополучателей, зарегистрировали личные кабинеты у операторов ЭДО и получили ФНС ID. Необходимо заранее настроить обмен электронными перевозочными документами с контрагентами, в том числе оформив квалифицированную электронную подпись и машиночитаемую доверенность для сотрудников. Мы полностью к этому готовы и можем сопровождать наших клиентов на всех этапах, чтобы с 1 сентября работа началась без сбоев и дополнительных рисков для бизнеса», — отметил Дмитрий Хрущалев, заместитель генерального директора по развитию ГК «Деловые Линии».

«Переходный период – это всегда время роста числа спорных ситуаций, ошибок в накладных, сбоев при оформлении, разногласий при сдаче-приемке груза. Для перевозчика каждая такая ситуация – потенциальная претензия грузовладельца, и именно корректно оформленный документ будет главным аргументом в споре. Поэтому мы рекомендуем перевозчикам закрыть базовые вопросы (регистрацию в ГосЛог и обучение персонала) заранее, а не в последние дни перед 1 сентября», — отметил вице-президент «Ренессанс страхование» Владимир Тарасов.

Напомним, что с 1 сентября электронные перевозочные документы станут обязательными для всех автомобильных грузоперевозок в России.