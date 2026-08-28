Системный оператор на сессии CIGRE в Париже представил передовые российские разработки – в том числе решения НТЦ ЕЭС

На проходящей в Париже 23 – 28 августа 51-й сессии Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения (Conseil International des Grands Réseaux Électriques, CIGRE) Системный оператор Единой энергетической системы представил доклады по ключевым вопросам функционирования и развития электроэнергетики. Среди них – доклад «Методы и технологии для обеспечения колебательной устойчивости энергосистемы России», подготовленный в соавторстве с АО «НТЦ ЕЭС».

Работа посвящена одной из значимых задач управления крупными энергосистемами – обеспечению колебательной устойчивости и предотвращению незатухающих или слабозатухающих низкочастотных колебаний.

В докладе представлен комплекс организационных и технических решений, применяемых в ЕЭС России: развитие нормативно-технической базы, сертификация систем автоматического регулирования, выбор параметров настройки системных стабилизаторов автоматических регуляторов возбуждения, а также мониторинг работы систем регулирования на объектах генерации.

Особое внимание было уделено автоматизированному мониторингу систем регулирования, а также новой системе мониторинга эффективности автоматического регулирования.

Всего Россия представила на сессии 51 доклад.

О СИГРЭ

CIGRE (Conseil International des Grands Réseaux Electriques – Международный Совет по большим электрическим системам высокого напряжения) – неправительственная и некоммерческая международная организация, объединяющая ученых и специалистов в области электроэнергетических систем. Создана во Франции в 1921 году.

Системный оператор является коллективным членом CIGRE со времени своего основания в 2002 году. Специалисты компании представляют Россию в четырех из 16 исследовательских комитетов CIGRE: комитете B5 «Релейная защита и автоматика», С1 «Планирование развития энергосистем и экономика», С2 «Функционирование и управление энергосистем», D2 «Информационные системы, телекоммуникации и кибербезопасность».

Регулярное участие в работе сессий CIGRE в Системном операторе рассматривается как эффективный инструмент выстраивания конструктивного диалога с международным сообществом по актуальным вопросам развития энергетики, интенсификации обмена опытом, ознакомления с новейшими достижениями и глобальными тенденциями в сфере технологий управления энергосистемами.

В этом году традиционная сессия CIGRE собрала порядка 3 тысяч специалистов из более чем 100 стран мира.