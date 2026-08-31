На острове Татышев почти за 1 млрд рублей построят новый пешеходный переход

В Красноярске построят пешеходный переход в районе улицы Якутская на острове Татышев. Проект повысит безопасность дорожного движения и создаст комфортные условия для пешеходов, посещающих популярную зону отдыха. Начальная максимальная цена контракта составляет 1,1 миллиарда рублей, финансирование выделят из бюджета города, сообщает портал RosTender.info.

Заявки на участие в тендере принимаются до 8 сентября 2026 года. Новый объект разделит потоки людей и транспорта, что поможет избежать заторов на подъезде к острову и сделает путь для горожан более удобным. После определения победителя начнется подготовка площадки и возведение конструкции.

Реализация проекта снизит нагрузку на улично-дорожную сеть вблизи острова и повысит пропускную способность прилегающих магистралей. Создание безопасного пешеходного маршрута будет способствовать росту посещаемости рекреационной зоны, сохраняя при этом привычный ритм движения транспорта в этом районе.

Условия участия и подробности о здесь доступны здесь.