Одобрен проект капремонта моста через реку Луга в Ленинградской области

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проект капитального ремонта автодорожного моста через реку Лугу на 147 км трассы Р-23 «Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь». Объект расположен в Лужском районе Ленинградской области. Полная длина моста составляет 130,8 м.

Капитальный ремонт моста предусматривает уширение мостового полотна до четырех полос движения, с заменой всех элементов и доведением габарита проезда до параметров, установленных для рассматриваемого участка и категории автомобильной дороги. Дорожная одежда на пролетных строениях предусмотрена многослойная, включающая бетонный выравнивающий слой, гидроизоляцию и двухслойное асфальтобетонное покрытие.

«Также на мосту и участках сопряжений с внешней стороны проезжей части и на разделительной полосе установят металлическое ограждение барьерного типа», – рассказала главный эксперт проекта Анна Баянова.

Капитальный ремонт сооружения планируется с полным закрытием движения. Пропуск транзитного транспорта будет проходить по временному мосту.

Заказчик – федеральное казенное «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства»

Генеральная проектная организация – ООО «ВолгаМостПроект»